Θάνατος Μαζωνάκη: «Απολύτως άδειο» το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, ανοίχτηκε στο ΑΤ Κυψέλης

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Άδειο ήταν τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, που είχε κατασχθεί από το σπίτι του στη Βούλα και το οποίο ανοίχτηκε σήμερα στο ΑΤ Κυψέλης.

«Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά παρόλα αυτά δεν διαφωνήσαμε προκειμένου να ανοιχτεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο. Κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο», είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στις κάμερες.

«Εγώ το ανέμενα, αλλά δεν έκανα καμία δικονομική προσφυγή κατά αυτής της απόφασης να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο. Ανέμενα ότι δεν θα έχει κάτι που να σχετίζεται με την υπόθεση. Επιβεβαιώθηκα, όμως και η δική μου η άποψη και της οικογένειας ήταν να ανοιχτεί, να είναι διάφανο για να μην υπάρξει παραφιλολογία σχετικά με το τι κρύβεται εκεί μέσα. Και επιβεβαιωθήκαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα όχι μόνο που να σχετίζεται με την υπόθεση, αλλά ήταν παντελώς κενό», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Το χρηματοκιβώτιο ανοίχθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή κατόπιν εντολής του ανακριτή

Στόχος των Αρχών ήταν να διαπιστωθεί εάν στο εσωτερικό του υπήρχαν αντικείμενα ή άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να φωτίσουν τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη γίνει προσπάθεια από τις Αρχές να ανοιχτεί το πολυσυζητημένο χρηματοκιβώτιο με τη βοήθεια ιδιώτη κλειδαρά, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Ωστόσο, το επίμαχο χρηματοκιβώτιο διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης, που σημαίνει πως ανάλογα με τις ρυθμίσεις που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα μπορούσε να ανοίγει μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώρισης ίριδας ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού.

Σε περίπτωση όμως θανάτου του ιδιοκτήτη του φαίνεται να υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία από την πλευρά του κατασκευαστή προκειμένου να παρακαμφθεί η βιομετρική αναγνώριση και να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

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