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06.10.2026 12:34

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η Γάκα φέρεται να είχε κάνει πλασμαφαίρεση με μέθη και στην κόρη της! Τι αποκαλύπτει η ομαδική των εργαζομένων στο «ιατρείο»

06.10.2026 12:34
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Νέα συγκλονιστικά στοιχεία φέρεται να έχουν προκύψει από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου, είχε σταλεί στις 26 Αυγούστου 2026 μήνυμα που έκανε λόγο για πραγματοποίηση μέθης και πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην κόρη της!

Για ρήξη μιλά το περιβάλλον Θεοδωρόπουλου – Επιμένει ότι δεν γνώριζε

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιβάλλον του Ηλία Θεοδωρόπουλου διαρρέι πως οι σχέσεις του με τη σύζυγό του έχουν πλέον διαρραγεί μετά τις νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Η πλευρά του γιατρού φέρεται να υποστηρίζει ότι, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα των Αρχών, ο ίδιος κρατά σαφείς αποστάσεις από τη σύζυγό του και από όσα φέρεται να έχουν καταγραφεί σχετικά με τη χορήγηση μέθης.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η χορήγηση μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του 58χρονου γιατρού δημόσια τοποθέτηση με την οποία θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του.

Ο προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να επαναλαμβάνει πως δεν είχε καμία σχέση με τον τραγουδιστή, σημειώνοντας πως δεν προέκυψε από την άρση απορρήτου καμία επικοινωνία μαζί του.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπεράσπισή του ζήτησε να κληθούν και να καταθέσουν ως μάρτυρες η κόρη του ζευγαριού, ο ασθενής που υποστηρίζει ότι ήταν μαζί με τον γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο του Κολωνακίου, καθώς και η εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, ένα αίτημα που έγινε δεκτό.

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