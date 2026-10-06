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06.10.2026 12:11

Πέλλα: Το τηλεφώνημα του «αστυνομικού» που κόστισε σε 90χρονη πάνω από 26.000 ευρώ

06.10.2026 12:11
ilikiomeni

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Θύμα απάτης με το τέχνασμα του «αστυνομικού» έπεσε μια 90χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας, από την οποία επιτήδειοι απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Την εξιχνίαση της απάτης, η οποία τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποιώντας τα στοιχεία άνδρα, 61 ετών, για εμπλοκή στην υπόθεση.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι δράστες φαίνεται πως έστησαν διπλή παγίδα στην παθούσα. Αρχικά άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος συνεργός παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις Αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών.

Υπό την καθοδήγηση του υποτιθέμενου αστυνομικού, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα σε σημείο που της υπέδειξε, απ´ όπου τα παρέλαβε ο 61 ετών άνδρας με ρόλο «εισπράκτορα».

Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.

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