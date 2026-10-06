Τηλεφωνικές απάτες: Κακούργημα από το πρώτο ευρώ και ειδικό τμήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση προωθεί την αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών, καταργώντας το όριο των 120.000 ευρώ για τον χαρακτηρισμό της πράξης ως κακούργημα.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι η απάτη θα διώκεται ως κακούργημα από το πρώτο ευρώ, ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, εφόσον οι δράστες προκαλούν φόβο ή ταραχή.

Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στη δημιουργία ειδικού τμήματος, το οποίο θα αξιοποιεί σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα για τον ταχύτερο εντοπισμό των δραστών και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων.

Το σχετικό νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή και η ψήφισή του αναμένεται περίπου στις 15 Οκτωβρίου, με στόχο την άμεση εφαρμογή των νέων μέτρων μετά τη δημοσίευσή τους.

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Με αυστηροποίηση του υπάρχοντος πλαισίου επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις τηλεφωνικές απάτες. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται δύο παρεμβάσεις: δημιουργία ειδικού τμήματος στην Ελληνική Αστυνομία και ποινική αναβάθμιση συγκεκριμένων περιπτώσεων απάτης σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ.

Τις αλλαγές παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews.

Όπως είπε, πρόκειται για φαινόμενο που «εξελίχθηκε σε μάστιγα» και γνωστοποίησε ότι το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, έπειτα από συζητήσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στη συγκρότηση ειδικού τμήματος, το οποίο θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και συναφών μορφών απάτης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα υπηρεσία θα αξιοποιεί το σύνολο των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ., με σκοπό τόσο τον ταχύτερο εντοπισμό των δραστών όσο και την αποτελεσματικότερη εξάρθρωση των κυκλωμάτων που οργανώνουν τέτοιου είδους απάτες.

Κακούργημα χωρίς το όριο των 120.000 ευρώ

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά την ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων πράξεων.

Μέχρι σήμερα, όπως εξήγησε ο Γιώργος Φλωρίδης, για να λάβει η απάτη κακουργηματικό χαρακτήρα έπρεπε η οικονομική ζημιά να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Με τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, το συγκεκριμένο οικονομικό όριο καταργείται για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο νέο πλαίσιο.

«Από 1 ευρώ θα είναι κακούργημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι δεν θα ισχύει πλέον ο «κόφτης» των 120.000 ευρώ στις περιπτώσεις που καλύπτει η νέα ρύθμιση.

Η παρέμβαση αποσκοπεί, σύμφωνα με όσα δήλωσε, στην αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση των δραστών και στη συνολικότερη καταπολέμηση του φαινομένου.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτει η νέα ρύθμιση

Η εφαρμογή της διάταξης δεν περιορίζεται σε ηλικιωμένους ή σε πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι θα αφορά θύματα κάθε ηλικίας, όταν οι δράστες καταφέρνουν να αποσπάσουν χρήματα δημιουργώντας φόβο, άγχος, τρόμο ή ταραχή.

Στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

υποτιθέμενα προβλήματα ή έκτακτες ανάγκες συγγενικών προσώπων,

ψευδείς αναφορές σε λογαριασμούς,

προσχήματα που σχετίζονται με μετρητές,

ισχυρισμοί για υπηρεσίες,

αναφορές σε άλλους ανύπαρκτους ή παραπλανητικά παρουσιαζόμενους κινδύνους.

«Δεν μιλάμε για ηλικιωμένους που επί το πλείστον εστιάζουν εκεί ή σε ευπαθείς ομάδες. Σε όλες τις ηλικίες και από το πρώτο ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί

Η νέα διάταξη έχει ήδη πάρει τον δρόμο προς την ψήφιση, καθώς έχει κατατεθεί στη Βουλή και έχει ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Η ψήφισή της αναμένεται από την Ολομέλεια της Βουλής, με τον Γιώργο Φλωρίδη να τοποθετεί τον χρονικό ορίζοντα περίπου στις 15 Οκτωβρίου.

Ακολούθως, αφού ολοκληρωθεί η ψήφιση και η διάταξη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα τεθεί σε ισχύ.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι ο συνδυασμός της λειτουργίας του ειδικού τμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου μπορεί να φέρει «σοβαρά αποτελέσματα» στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών.

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