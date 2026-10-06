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06.10.2026 10:22

Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Κοντέινερ καταπλάκωσε εργαζόμενο – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος

06.10.2026 10:22
limani thessalonikis

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (6/10) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς σημειώθηκε σοβαρό εργατικό ατύχημα. Συγκεκριμένα, ένας 54χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 με εννέα πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο με τρία οχήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Χάρη στις ενέργειες των πυροσβεστών, ο 54χρονος εργάτης απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έχει κακώσεις από τη λεκάνη και κάτω και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» σε καλή κατάσταση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές.

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