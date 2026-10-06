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06.10.2026 09:58

Χανιά: Συνελήφθη γυναίκα που φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα

06.10.2026 09:58
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Μία Αμερικανίδα υπήκοος, 37 ετών, συνελήφθη στα Χανιά καθώς φωτογράφιζε την βάση της Σούδας.

Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή και έβγαζε φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου, αλλά έγινε αντιληπτή και συνελήφθη.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακοί και έξι φιλμ. Η γυναίκα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη.

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