Χανιά: Συνελήφθη γυναίκα που φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα

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Μία Αμερικανίδα υπήκοος, 37 ετών, συνελήφθη στα Χανιά καθώς φωτογράφιζε την βάση της Σούδας.
Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή και έβγαζε φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου, αλλά έγινε αντιληπτή και συνελήφθη.
Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή τρίποδου, φακοί και έξι φιλμ. Η γυναίκα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη.
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