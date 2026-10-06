Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάγκρατι – Τρεις συλλήψεις

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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτι, μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:50, στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία. Από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλυκας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους περίπου 22 εκατοστών. Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες, ηλικίας 20 και 18 ετών, κατηγορούνται για συνέργεια.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τι προηγήθηκε του επεισοδίου, ποια ήταν η ακριβής εμπλοκή των τριών συλληφθέντων και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το όπλο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

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