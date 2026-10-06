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06.10.2026 09:00

Σοκ στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών 11 και 12 ετών

06.10.2026 09:00
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Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Ηλεία, καθώς ένας 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση δύο μικρών κοριτσιών.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ο ηλικιωμένος φέρεται να προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 11 και 12 ετών, και να τους απεύθυνε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι ανήλικες θορυβήθηκαν και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους προχώρησαν σε καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, σύμφωνα με το patrisnews.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και το περασμένο Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος.

Χθες, παρουσιάστηκε στο αυτόφωρο δικαστήριο, με τη δίκη να αναβάλλεται για τον Μάρτιο του 2027.

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 09:19
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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών 11 και 12 ετών

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