Αδιανόητο περιστατικό σε πτήση για Θεσσαλονίκη: 57χρονος έβαλε ερωτική ταινία στο κινητό και αυνανίστηκε!

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Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε χθες, Δευτέρα (5/10), σε πτήση από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, σύμφωνα με το thestival, ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 57χρονος άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών.

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