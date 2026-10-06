Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις με βαμβάκι, στις φλόγες έξι αποθήκες (photos)

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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) σε εγκαταστάσεις βάμβακος έξω από τον Γλίνο Τρικάλων, στην οδό Καρδίτσης.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00 και πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στον χώρο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική.

Δείτε φωτογραφίες:

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