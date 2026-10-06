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06.10.2026 08:11

Κρήτη: Εντοπισμός 80 μεταναστών νότια της Αγίας Γαλήνης

06.10.2026 08:11
limeniko new

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Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, νότια της Αγίας Γαλήνης.

Συνολικά, περίπου 80 άνθρωποι περισυλλέχθηκαν από πλωτά σκάφη του Λιμενικού.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/10), όταν αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πλωτό σκάφος του Λιμενικού έσπευσε στην περιοχή και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 40 μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, καταγράφηκε νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Drone της Frontex εντόπισε δεύτερη λέμβο περίπου 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.

Και στη δεύτερη περίπτωση, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, πλωτό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε περίπου 40 μετανάστες, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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