Αποκολλήθηκε το «Neptune Ethos» στη Σαλαμίνα: Ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο Ελευσίνας – Ασφαλείς και οι 36 επιβαίνοντες

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Αποκολλήθηκε το Ro-Ro πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos», το οποίο είχε προσαράξει άφορτο σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό, η αποκόλληση του πλοίου πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο από καταδυτικό συνεργείο και πλέον ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Η Neptune Lines ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση ούτε υφίσταται, σύμφωνα με την εταιρεία, κίνδυνος για το περιβάλλον.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 μέλη πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών.

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τη Neptune Lines, υπήρξε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας.

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