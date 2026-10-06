search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 09:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 07:15

Αποκολλήθηκε το «Neptune Ethos» στη Σαλαμίνα: Ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο Ελευσίνας – Ασφαλείς και οι 36 επιβαίνοντες

06.10.2026 07:15
neptun-768×432

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αποκολλήθηκε το Ro-Ro πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos», το οποίο είχε προσαράξει άφορτο σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό, η αποκόλληση του πλοίου πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο από καταδυτικό συνεργείο και πλέον ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Η Neptune Lines ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση ούτε υφίσταται, σύμφωνα με την εταιρεία, κίνδυνος για το περιβάλλον.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 μέλη πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών.

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τη Neptune Lines, υπήρξε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης

«Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λήξη συναγερμού και επιστροφή της ηλιοφάνειας: Ανάσα για την πολύπαθη Κρήτη με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας

Απίστευτες σκηνές σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια: Γιαγιά έδειρε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδιδε το εγγονάκι της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάγκρατι – Τρεις συλλήψεις

giatros new
ΥΓΕΙΑ

Λεμφοίδημα: Από την πρόληψη έως τη σύγχρονη θεραπεία και την προστασία της ψυχικής υγείας

gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών 11 και 12 ετών

xrysoxoidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο – 200 αστυνομικοί και drones στο σχέδιο «Κόμβος»

valtinos-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: «Εγώ φορτώνομαι πάντα πρώτος την αποτυχία – Ευτυχώς δεν έχω μετρήσει πολλές αποτυχίες στην καριέρα μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

poreia-presveia-ipa-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπιθύμητος» ο Ρούμπιο, υποδοχή με διαδηλώσεις παρά τις απαγορεύσεις

samaras spiliwtopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 09:19
PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάγκρατι – Τρεις συλλήψεις

giatros new
ΥΓΕΙΑ

Λεμφοίδημα: Από την πρόληψη έως τη σύγχρονη θεραπεία και την προστασία της ψυχικής υγείας

gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλεία: 82χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών 11 και 12 ετών

1 / 3