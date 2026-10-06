Λήξη συναγερμού και επιστροφή της ηλιοφάνειας: Ανάσα για την πολύπαθη Κρήτη με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας

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Συγκλονιστικός είναι ο απολογισμός στην Κρήτη με ύψη βροχής που ξύπνησαν μνήμες Daniel. Λήξη συναγερμού όμως από σήμερα για την πολύπαθη Μεγαλόνησο, η οποία ήδη μετράει ατέλειωτες πληγές. Επιτέλους μπορούμε να πούμε πως μαζί με τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων έρχεται και η πολυπόθετη αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας, με τον ήλιο να κυριαρχεί εκ νέου!
Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για την Τρίτη, ο χάρτης είναι γεμάτος με ήλιο. Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η μέρα και με ξαστεριά θα κυλήσει η νύχτα, τόσο στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά όσο στα Επτάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγα μόνο σύννεφα ίσως δούμε στη Θράκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.
Νοτιότερα, δεν αλλάζει η εικόνα και ο ήλιος παραμένει σε γενική κυριαρχία. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μετά από πολλές εβδομάδες ασταθειών, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα και τα νησιά του Αιγαίου ο ουρανός δεν θα είναι συννεφιασμένος και δεν θα εκδηλωθούν βροχές, ενώ ελάχιστες αραιές νεφώσεις ίσως εμφανιστούν στις δυτικές Κυκλάδες.
Με την υποχώρηση των βοριάδων ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία της καταστροφικής κακοκαιρίας για την πολύπαθη Κρήτη μας, στην οποία δεν περιμένουμε φαινόμενα παρά μόνο ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Παρόμοια θα είναι η εικόνα στα Δωδεκάνησα αλλά και στο απομακρυσμένο Καστελόριζο.
Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο εξασθενημένοι κατά 2 μποφόρ, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Από την άλλη, στο Ιόνιο η κατάσταση διατηρείται σταθερή και οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να προβληματίζουν.
Η θερμοκρασία βρίσκεται σε τάση ανόδου καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες απομακρύνονται και ο ήλιος κυριαρχεί. Έτσι, το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 22 με 25°C στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, στη δυτική χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 26 με 27°C. Παρόλα αυτά, το κρύο στα ορεινά και ημιορεινά διατηρείται, καθιστώντας τις συνθήκες κάπως χειμερινές, ειδικά απουσία του ήλιου.
Στην Αττική τα σύννεφα παραχωρούν τη θέση τους στον ήλιο. Οι βοριάδες κοπάζουν στα ανατολικά και νότια του νομού φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο σε άνοδο θα δείξει από 15 έως 26°C.
Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 27°C.
Και η Τετάρτη μας βρίσκει με παρόμοιο αίθριο σκηνικό! Ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα, λογικές θερμοκρασίες και ήρεμες θάλασσες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών.
Με απλά λόγια, ο ατελείωτος ήλιος και τα ζεστά μεσημέρια ανεβάζουν τη διάθεση, ενώ παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στην Κρήτη μας να ανασάνει και να ανακάμψει!
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