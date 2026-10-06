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ΕΛΛΑΔΑ

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06.10.2026 06:20

Λήξη συναγερμού και επιστροφή της ηλιοφάνειας: Ανάσα για την πολύπαθη Κρήτη με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας

06.10.2026 06:20
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Συγκλονιστικός είναι ο απολογισμός στην Κρήτη με ύψη βροχής που ξύπνησαν μνήμες Daniel. Λήξη συναγερμού όμως από σήμερα για την πολύπαθη Μεγαλόνησο, η οποία ήδη μετράει ατέλειωτες πληγές. Επιτέλους μπορούμε να πούμε πως μαζί με τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων έρχεται και η πολυπόθετη αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας, με τον ήλιο να κυριαρχεί εκ νέου!

Τρίτη: Ηλιόλουστος καιρός σε όλη τη χώρα και εξασθένηση των βοριάδων

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για την Τρίτη, ο χάρτης είναι γεμάτος με ήλιο. Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η μέρα και με ξαστεριά θα κυλήσει η νύχτα, τόσο στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά όσο στα Επτάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγα μόνο σύννεφα ίσως δούμε στη Θράκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Νοτιότερα, δεν αλλάζει η εικόνα και ο ήλιος παραμένει σε γενική κυριαρχία. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μετά από πολλές εβδομάδες ασταθειών, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα και τα νησιά του Αιγαίου ο ουρανός δεν θα είναι συννεφιασμένος και δεν θα εκδηλωθούν βροχές, ενώ ελάχιστες αραιές νεφώσεις ίσως εμφανιστούν στις δυτικές Κυκλάδες.

Με την υποχώρηση των βοριάδων ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία της καταστροφικής κακοκαιρίας για την πολύπαθη Κρήτη μας, στην οποία δεν περιμένουμε φαινόμενα παρά μόνο ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Παρόμοια θα είναι η εικόνα στα Δωδεκάνησα αλλά και στο απομακρυσμένο Καστελόριζο.

Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο εξασθενημένοι κατά 2 μποφόρ, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Από την άλλη, στο Ιόνιο η κατάσταση διατηρείται σταθερή και οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να προβληματίζουν.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε τάση ανόδου καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες απομακρύνονται και ο ήλιος κυριαρχεί. Έτσι, το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 22 με 25°C στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, στη δυτική χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 26 με 27°C. Παρόλα αυτά, το κρύο στα ορεινά και ημιορεινά διατηρείται, καθιστώντας τις συνθήκες κάπως χειμερινές, ειδικά απουσία του ήλιου.

Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική τα σύννεφα παραχωρούν τη θέση τους στον ήλιο. Οι βοριάδες κοπάζουν στα ανατολικά και νότια του νομού φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο σε άνοδο θα δείξει από 15 έως 26°C.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 27°C.

Η προοπτική για την Τετάρτη

Και η Τετάρτη μας βρίσκει με παρόμοιο αίθριο σκηνικό! Ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα, λογικές θερμοκρασίες και ήρεμες θάλασσες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών.

Με απλά λόγια, ο ατελείωτος ήλιος και τα ζεστά μεσημέρια ανεβάζουν τη διάθεση, ενώ παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στην Κρήτη μας να ανασάνει και να ανακάμψει!

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