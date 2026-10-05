Σουφλί: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12:30 της Κυριακής σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί, στον Έβρο, όπου οι φλόγες μπήκαν από τη Βουλγαρία.

Πλέον για την κατάσβεση επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ,4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επιπλέον, με το συντονιστικό ελικόπτερο, θα μεταβεί ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων.

Επίσης, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν αεροπορικώς με C27 από Ελευσίνα 30 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

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