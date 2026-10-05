Κρήτη: Πότε έρχονται οι πρώτες αποζημιώσεις – Τι αποκαλύπτουν οι αυτοψίες

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Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία, με το κυβερνητικό κλιμάκιο να μετακινείται σήμερα σε περιοχές όπου καταγράφονται μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και υποδομές.

Την ίδια ώρα, μπαίνει σε εφαρμογή ο σχεδιασμός για την οικονομική στήριξη των πληγέντων, με τις πρώτες πληρωμές να τοποθετούνται χρονικά περίπου 10 ημέρες μετά την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επόμενος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου είναι το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες. Ακολουθούν η Ιεράπετρα και η περιοχή των Θερμών, ενώ στη συνέχεια το κλιμάκιο θα μεταβεί στα Ζωνιανά και στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου έχουν καταγραφεί σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Στον Μυλοπόταμο κτηνοτρόφοι εντοπίζουν νεκρά ζώα στις ορεινές περιοχές, καθώς αρκετά κοπάδια δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα και χαμηλότερα σημεία πριν από την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Το χρονοδιάγραμμα για την οικονομική στήριξη των πληγέντων αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.

Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ζημιές σε κατοικίες και την απώλεια οικοσκευής. Από τη στιγμή που τα στοιχεία αποσταλούν και ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, στόχος είναι η πρώτη αρωγή να καταβληθεί μέσα σε περίπου 10 ημέρες.

Παράλληλα, προβλέπεται αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες Περιφέρεια και Δήμοι θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα αιτήματα για άμεσες χρηματοδοτήσεις, ώστε να διατεθούν πόροι για την αποκατάσταση των υποδομών.

Βαρύ το πλήγμα στο Οροπέδιο Λασιθίου

Η εικόνα στο Οροπέδιο Λασιθίου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών καταγράφηκαν βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενός ή και περισσότερων ετών, με το έδαφος να μην μπορεί πλέον να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο νερού.

Παράλληλα, νερά συνεχίζουν να κατεβαίνουν από τις ορεινές περιοχές προς το Οροπέδιο και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να υποχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις εκτάσεις τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καταστροφή περίπου 80% της παραγωγής πατάτας, η οποία επρόκειτο να συγκομιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ οι ζημιές στα κηπευτικά υπολογίζονται περίπου στο 50%. Καταστροφές έχουν υποστεί επίσης αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός, ενώ σε πολλές περιοχές η αγροτική οδοποιία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τα νερά και τα φερτά υλικά.

Η αποκατάσταση του οδικού δικτύου θεωρείται κρίσιμη, καθώς χωρίς πρόσβαση οι παραγωγοί δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις καλλιέργειες και τις εγκαταστάσεις τους ούτε να αποτιμήσουν πλήρως τις ζημιές.

Σημαντικές είναι οι απώλειες και στην κτηνοτροφία. Στον ορεινό Μυλοπόταμο έχουν καταγραφεί ζώα που παρασύρθηκαν και πνίγηκαν, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Στον Προφήτη Ηλία έχουν πληγεί αμπελώνες, ενώ καταγράφηκαν απώλειες σε ζώα και ζημιές σε δίχτυα και άλλες αγροτικές εγκαταστάσεις.

Υποχωρούν τα νερά στη Σαμαριά, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι

Την ίδια ώρα, σταδιακή είναι η υποχώρηση των υδάτων στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι βροχοπτώσεις περιορίστηκαν σημαντικά από το πρωί της Δευτέρας.

Οι οκτώ άνθρωποι που παραμένουν στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα και τα απαραίτητα εφόδια για την παραμονή τους έως την Τετάρτη.

Νέα εκτίμηση της κατάστασης αναμένεται την Τρίτη το απόγευμα. Εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση του καιρού και υποχωρήσει περαιτέρω η στάθμη του νερού, θα οργανωθεί η ασφαλής αποχώρηση των οκτώ ατόμων, πιθανότατα την Τετάρτη.

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