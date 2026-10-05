Λάρισα: Ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης – Τρεις τραυματίες (videos/photos)

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Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα.

Aπό την έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο, με τις φλόγες να επεκτείνονται και στον πάνω οροφο του κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν μέσα στην επιχείρηση τρία άτομα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρά εγκαύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει σοβαρός τραυματισμός.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση από την Πυροσβεστική. Αυτόπτες μάρτυρες, πάντως, εκτιμούν ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με αέριο ή με εργασίες που πραγματοποιούνταν εκείνη την ώρα στο συνεργείο, χωρίς αυτό να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ εξαρτήματα έχουν εκτοξευτεί μέτρα μακριά από το συνεργείο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

«Κάτι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια εργασίας»

Ο Βασίλης Μαραμάς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, μιλώντας στο onlarissa.gr, περιέγραψε μια ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη. «Έγινε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, έκρηξη, ωστικό κύμα. Ευτυχώς είναι όλοι καλά, είναι με ελαφριά εγκαύματα. Σαφώς υπάρχουν υλικές ζημιές», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέσα στο συνεργείο βρίσκονταν τρία άτομα, αποφεύγοντας να υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη εκδοχή για τα αίτια. «Αυτό θα το βρει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Οι ιδιοκτήτες και όσοι ήταν μέσα ξέρουν τι ακριβώς έγινε», τόνισε.

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ο θόρυβος της έκρηξης έκανε τους ανθρώπους των γύρω επιχειρήσεων να βγουν αμέσως έξω. «Ακούσαμε την έκρηξη και βγήκαμε έξω. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη, ήταν επιφυλακτικός. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε ειδικοί. Από αέριο, ναι, κάτι δεν πήγε καλά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για εκτίμηση και όχι για διαπιστωμένο αίτιο.

Στη μακρόχρονη παρουσία της επιχείρησης στην περιοχή αναφέρθηκε ο Νίκος Μπίλης, ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει τους ανθρώπους του συνεργείου εδώ και χρόνια. «Η επιχείρηση είναι πάνω από 15 χρόνια. Πολύ καλά παιδιά», ανέφερε. Ο ίδιος, έχοντας όπως είπε εμπειρία από συνεργείο, εκτίμησε ότι πιθανόν το περιστατικό να συνέβη κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας σε σύστημα αερίου.

«Μάλλον κατά την τοποθέτηση φιάλης ή σε κάποια εργασία από κάτω κάτι δεν πήγε καλά», είπε. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας σπινθήρα, σημείωσε ότι κατά τη δοκιμή ενός οχήματος μπορεί φυσιολογικά να υπάρξει ανάφλεξη μέσω του συστήματος λειτουργίας του κινητήρα. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση αυτόπτη μάρτυρα και όχι για επίσημο πόρισμα. Η Πυροσβεστική είναι εκείνη που θα εξακριβώσει εάν υπήρξε διαρροή αερίου, πρόβλημα σε φιάλη ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

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