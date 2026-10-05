Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε τον 72χρονο πατέρα του επειδή δεν του έδωσε χρήματα για ναρκωτικά

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Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας 32χρονος συνελήφθη μετά την επίθεση σε βάρος του 72χρονου πατέρα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε όταν ο ηλικιωμένος αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, τα οποία ο γιος του φέρεται να ζητούσε προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες.

Πώς σημειώθηκε η επίθεση

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, περίπου στις 10, μέσα στο σπίτι του 32χρονου.

Όπως αναφέρει το neakriti, ο 32χρονος είχε προηγουμένως ζητήσει από τον πατέρα του να μεταβεί στο σπίτι του και να του δώσει χρήματα. Ο 72χρονος δεν γνώριζε αρχικά για ποιον λόγο τον είχε καλέσει ο γιος του.

Όταν διαπίστωσε ότι τα χρήματα προορίζονταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την αγορά ναρκωτικών ουσιών, αρνήθηκε να του τα δώσει.

Τότε ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, επιτέθηκε στον πατέρα του και τον χτύπησε στο κεφάλι. Από το χτύπημα ο 72χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε.

Συνελήφθη αυτεπάγγελτα ο 32χρονος

Για όσα συνέβησαν ενημερώθηκαν το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου.

Παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 72χρονος πατέρας δεν επιθυμούσε να συλληφθεί ο γιος του, οι αστυνομικές Αρχές του πέρασαν χειροπέδες στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης διαδικασίας που προβλέπεται για τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

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