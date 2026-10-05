Αποκλεισμοί σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη από τους αλιείς – Ζητούν συνάντηση με τον Κικίλια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα, που απειλούν τον κλάδο τους.

Κύριο αίτημά τους είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου καθώς, όπως λένε, το κόστος έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί αντιμέτωποι με την οικονομική ζημιά από τις καταστροφές, που προκαλεί στον εξοπλισμό τους ο υπερπληθυσμός των δελφινιών.

Στο λιμάνι του Πειραιά επαγγελματίες αλιείς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Απαιτούν, μεταξύ άλλων, την άμεση ενεργοποίηση προγράμματος για την απόσυρση των σκαφών τους με δίκαιες αποζημιώσεις ενώ υπενθυμίζεται πως από την 1η Οκτωβρίου έχουν προχωρήσει σε επ’ αόριστον στάση εργασίας, ζητώντας από την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα.

Παράλληλα, οι αλιείς έχουν αιτηθεί συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Αποκλεισμός της ιχθυόσκαλας στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης

Σε αποκλεισμό της ιχθυόσκαλας στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι επαγγελματίες αλιείς από αργά το βράδυ της Κυριακής.

Όπως λένε, την ώρα που όλοι οι συνάδελφοί τους έχουν σταματήσει να εργάζονται από την περασμένη Πέμπτη καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις τους, κάποιοι έμποροι επιχείρησαν να φέρουν δύο φορτηγά με αλιεύματα από την Τουρκία.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα παραμένουν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης τα αλιευτικά σκάφη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αλιέων ενώ χθες απέκλεισαν και τη Λεωφόρο Νίκης για να διαμαρτυρηθούν. Λόγω των κινητοποιήσεων υπάρχει ήδη και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες το πρόβλημα στην τροφοδοτική αλυσίδα.

Άδειοι πάγκοι, κλειστά ιχθυοπωλεία στο Καπάνι

Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες από την ιχθυόσκαλα, καθώς οι παλέτες με τα ψάρια σήμερα είναι εντελώς άδειες, με αποτέλεσμα για παράδειγμα στην αγορά Καπάνι, η κίνηση στα ιχθυοπωλεία να είναι υποτονική καθώς οι πάγκοι είναι άδειοι.

Πολλά καταστήματα δεν σήκωσαν καν ρολά, ενώ όσα άνοιξαν διαθέτουν λίγα ψάρια, κυρίως, ιχθυοτροφείου και τα περισσότερα φελιζόλ είναι μισοάδεια.

Προβλήματα υπάρχουν και στα καταστήματα εστίασης αφού οι μαγαζάτορες δεν μπορούν και αυτοί να προμηθευτούν φρέσκα ψάρια.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε τον 72χρονο πατέρα του επειδή δεν του έδωσε χρήματα για ναρκωτικά

Απίστευτο περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας: Τούρκος κρατούμενος μεταφέρθηκε ασυνόδευτος στο νοσοκομείο, το πήραν χαμπάρι 10 λεπτά μετά

Θάνατος Μαζωνάκη: «Μίλησε» το κινητό της Γάκα, τι δείχνει η άρση απορρήτου – Τα σβησμένα μηνύματα και η προποφόλη – Έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη