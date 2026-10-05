Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Βελτιωμένη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.
Λίγο αργότερα η πυροσβεστική ενημέρωσε ότι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο είναι βελτιωμένη.
Νωρίτερα, στις 12:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
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