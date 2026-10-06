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06.10.2026 07:00

«Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

06.10.2026 07:00
troxonomos
τροχονόμος/Eurokinissi

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Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Συγκεκριμένα:

  • Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.
  • Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ., συστήνεται στους οδηγούς:

  • Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.
  • Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσις

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

«Φρούριο» η Αθήνα

Παράλληλα, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, με ασφάλεια.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως Μέτρα Τάξης, Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν ανώτατοι αξιωματικοί, για να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.

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