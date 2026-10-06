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06.10.2026 09:21

Eπικίνδυνη προσπέραση στο Αγρίνιο – Οδηγός γλιτώνει μετωπική με λεωφορείο για κλάσματα του δευτερολέπτου

06.10.2026 09:21
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Οι αντικανονικές προσπεράσεις συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια μεταξύ των κύριων αιτίων πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ωστόσο συνεχίζουν και παρατηρούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Δείγμα επικίνδυνης προσπέρασης κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου με έναν ασυνείδητο οδηγό που παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική λωρίδα και πραγματοποιεί διπλή προσπέραση, γλιτώνοντας τελευταία στιγμή τη μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το carandmotor.gr ο οδηγός ενός γκρι Peugeot, μη θέλοντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των προπορευόμενων οχημάτων, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και επιχειρεί διπλή προσπέραση σε δρόμο με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

@carandmotor.gr 🚨 Προσπέραση-σοκ έξω από το Αγρίνιο! Βίντεο που εξασφάλισε αναγνώστης του carandmotor.gr καταγράφει οδηγό να προσπερνά δύο αυτοκίνητα σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή και να περνά κυριολεκτικά στο χιλιοστό από λεωφορείο που κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση, που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε σοβαρό τροχαίο. #carandmotorgr #Προσπέραση ♬ πρωτότυπος ήχος – carandmotor.gr

Με το που ολοκληρώνει την προσπέραση, μπαίνει ξανά στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας, λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου προτού συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο λεωφορείο. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή μετά τη γέφυρα του Αχελώου στο Αγρίνιο, προς Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας.

Θυμίζουμε πως η νομοθεσία προβλέπει ότι ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο όταν μπορεί να το πράξει με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να παρεμποδίζει ή να θέτει σε κίνδυνο την κυκλοφορία, ενώ οφείλει προηγουμένως να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του μέσω της χρήσης φλας.

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