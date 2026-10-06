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06.10.2026 10:02

Κεραμέως: Ορια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση εργαζομένων

06.10.2026 10:02
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Όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση εργαζομένων προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας, όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη σημαντικό εργαλείο, το οποίο αναμένεται να αυξήσει την παραγωγικότητα, υπογράμμισε όμως ότι απαιτούνται ασφαλιστικές δικλίδες όταν αλγόριθμοι λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες η ανάθεση εργασίας, η προαγωγή ή ακόμη και η διακοπή μιας συνεργασίας μπορεί να καθορίζεται αλγοριθμικά. «Αυτό θέλει όρια», τόνισε, σημειώνοντας ότι η σχετική νομοθετική παρέμβαση προκύπτει από ευρωπαϊκή οδηγία.

Ερωτηθείσα τι θα συμβεί με εργαζομένους των οποίων οι θέσεις μπορεί να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κ. Κεραμέως έδωσε έμφαση στην επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να αντικαταστήσουν επαναλαμβανόμενες εργασίες, με κρίσιμη προϋπόθεση οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να μετακινηθούν σε περισσότερο παραγωγικές θέσεις.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για 730.000 πολίτες, κυρίως στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ανεργία στο 7,4% – «Θέλουμε καλύτερους μισθούς»

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ανεργίας, σημειώνοντας ότι έχει υποχωρήσει στο 7,4%, μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα. Για τους νέους ανέφερε ότι η ανεργία βρίσκεται στο 15%, έναντι 21% πριν από έναν χρόνο.

Παρά τη μείωση της ανεργίας, η κ. Κεραμέως αναγνώρισε ότι το επόμενο μεγάλο ζητούμενο αφορά τις αποδοχές. «Ναι, έχει μειωθεί η ανεργία. Έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά θα το πω ευθέως, θέλουμε καλύτερους μισθούς. Είναι απαραίτητο να έχουμε καλύτερους μισθούς», τόνισε.

Το ερχόμενο Σάββατο πραγματοποιείται στο Divani Caravel νέα Ημέρα Καριέρας, με τη συμμετοχή 140 επιχειρήσεων και περισσότερες από 3.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι έχει αλλάξει και το προφίλ όσων συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας. Ενώ αρχικά εννέα στους δέκα συμμετέχοντες ήταν άνεργοι, πλέον η πλειονότητα εργάζεται ήδη και αναζητά καλύτερη θέση, περισσότερα χρήματα ή καλύτερους όρους εργασίας.

Παράλληλα, στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο η επόμενη δράση του Rebrain Greece, με περισσότερες από 30 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η υπουργός ανακοίνωσε ακόμη τη νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με 500.000 επιπλέον εργαζομένους να εντάσσονται στο σύστημα κατά τη διάρκεια Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Όπως εξήγησε, η πλήρης καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας έχει στόχο να διασφαλίσει την πληρωμή των ωρών που πράγματι εργάζεται ο εργαζόμενος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η Ψηφιακή Κάρτα προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

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