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Το πέρασμα του TikTok σε ευρωπαϊκά χέρια φαίνεται ότι σχεδιάζουν Βερολίνο και Βιέννη, σε μια κίνηση που θυμίζει πολύ… Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, η γερμανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που προωθούν από κοινού η Γερμανία και η Αυστρία, υποστήριξε ότι έχει εντοπίσει επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν έως και 25 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά του 75% έως 80% των δραστηριοτήτων του TikTok στην Ευρώπη.

Την ύπαρξη του επενδυτικού ενδιαφέροντος αποκάλυψε την Παρασκευή ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, Βόλφραμ Βάιμερ, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με αρκετούς υποψήφιους επενδυτές. «Έχουμε ήδη μιλήσει με πολλούς επενδυτές. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία και πιστεύουμε ότι είναι σε θέση να επενδύσουν περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό το εγχείρημα. Η TikTok Europe θα πρέπει να είναι ανοιχτή στην πώληση του 75% έως 80% των μετοχών», δήλωσε ο Βάιμερ.

Η πρωτοβουλία της Γερμανίας και της Αυστρίας παρουσιάστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τις δύο χώρες να επικαλούνται ανησυχίες για την επιρροή που μπορεί να ασκεί η κινεζική ιδιοκτησία της πλατφόρμας στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Το TikTok, από την πλευρά του, απέρριψε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «μηδενικής αξίας». Όπως προαναφέρθηκε, ο σχεδιασμός που προωθεί το Βερολίνο παραπέμπει στην αμερικανική προσπάθεια για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του TikTok, υπό την πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει να απαγορεύσει τη λειτουργία της εφαρμογής στις ΗΠΑ, εάν η κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance δεν προχωρούσε στην πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της. Η σχετική συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή Αμερικανών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Oracle, με επικεφαλής τον Λάρι Έλισον, στενό σύμμαχο του Τραμπ.

Το αμερικανικό εγχείρημα έχει προκαλέσει επικρίσεις, καθώς έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι η νέα ιδιοκτησιακή δομή θα μπορούσε να ενισχύσει την πολιτική επιρροή του Τραμπ στην πλατφόρμα, δεδομένων των σχέσεων που διατηρούν ορισμένοι από τους επενδυτές με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Το σχέδιο είναι το ίδιο με αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί υπό την ηγεσία της Oracle», δήλωσε ο Βάιμερ, προσθέτοντας ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτές σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, ποιες είναι αυτές.

Η Γερμανία επιδιώκει να υπάρξει συνολικότερη εμπλοκή της ΕΕ στο εγχείρημα αυτό, και ο Βάιμερ δήλωσε ότι θα αναπτύξει το σχέδιό του στους ομολόγους του. Φυσικά, το ερώτημα είναι αν η Κίνα, αλλά και η ίδια η ByteDance είναι διατεθειμένες να παραδώσουν σε… ξένα χέρια την εξαιρετικά επιτυχημένη πλατφόρμα, κάτι που, προς το παρόν, φαίνεται απίθανο.

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