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06.10.2026 10:50

Οκτώ συλλήψεις για απάτη 1,5 εκατ. ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ – Αρχηγικά μέλη ο Καμπούρης του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του

06.10.2026 10:50
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Μεγάλη επιχείρηση από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και άτομα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων», οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Η ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζημιά προς το Δημόσιο φέρεται να αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

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