Θάνατος Μαζωνάκη: Ψάχνουν ποιος προμήθευσε τη Γάκα με προποφόλη και μιδαζολάμη – Νέο έγγραφο ντοκουμέντο για τα alert στην πλασμαφαίρεση – Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο καθώς οι αρχές καλούνται πλέον να εντοπίσουν και ποιος και με ποιον τρόπο της προμήθευσε την προποφόλη και τη μιδαζολάμη, δύο ουσίες που δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται στο «ιατρείο» της Καρνεάδου.

Οι ψηφιακές αναζητήσεις της Ιωάννας Γάκα πριν και μετά την κρίσιμη διαδικασία φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν οι δύο αυτές ουσίες.

Σύμφωνα με τις δύο πρώτες εκθέσεις της ΔΕΕ, το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Γάκα φέρεται να αναζήτησε πληροφορίες για προποφόλη και μιδαζολάμη, καθώς και για τις παρενέργειές τους, αναζητήσεις που στη συνέχεια διέγραψε.

Μεταξύ των ερωτημάτων που εξετάζονται περιλαμβάνονται αναζητήσεις σχετικά με το εάν οι δύο ουσίες μπορούν να προκαλέσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης, αλλά και ερωτήσεις σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τρόπους επαναφοράς ανθρώπου από κατάσταση μέθης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός αναζήτησε ακόμη εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.

Η νέα έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις επαφές, στα μηνύματα, στις εφαρμογές και στα υπόλοιπα ψηφιακά ίχνη της, με στόχο να εντοπιστεί η διαδρομή μέσω της οποίας προμηθεύτηκε την προποφόλη και τη μιδαζολάμη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται και να χορηγούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και η παρουσία τους στο ιατρείο της Καρνεάδου ερευνάται ως μη νόμιμη.

Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές είναι, επομένως, ποιο πρόσωπο ή ποια πρόσωπα προμήθευσαν τις ουσίες στη γιατρό και εάν προκύπτουν πρόσθετες ευθύνες πέρα από εκείνες που ήδη διερευνώνται.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση της ιατροδικαστικής και τοξικολογικής έκθεσης, η οποία θα επιβεβαιώσει τις ουσίες που του χορηγήθηκαν.

Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο

Παράλληλα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και σήμερα γύρω στις 13:00 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών παρουσία δικηγόρων και συγγενών αναμένεται να ανοίξει το πολυσυζητημένο χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ασημένιο χρηματοκιβώτιο, που μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα της υπόθεσης του θανάτου του τραγουδιστή, βρέθηκε στο σπίτι του και κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας από τις Αρχές.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη γίνει προσπάθεια από τις Αρχές να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο με τη βοήθεια ιδιώτη κλειδαρά, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Το επίμαχο χρηματοκιβώτιο φέρεται να διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης, που σημαίνει πως ανάλογα με τις ρυθμίσεις που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα μπορούσε να ανοίγει μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώρισης ίριδας ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού.

Σε περίπτωση όμως θανάτου του ιδιοκτήτη του φαίνεται να υπάρχει διαδικασία από την πλευρά του κατασκευαστή με στόχο να αποκτηθεί το περιεχόμενό του.

Όσον αφορά στο ζήτημα της διαθήκης του τραγουδιστή δεν φαίνεται να είχε υπογραφεί κάποιο έγγραφο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αρχίσει τη διαδικασία σύνταξης ενός σχετικού νομικού κειμένου, το οποίο όμως δεν είχε ποτέ υπογραφεί ενώπιον συμβολαιογράφου.

Νέο έγγραφο – ντοκουμέντο για την πλασμαφαίρεση

Την ίδια ώρα, έγγραφο-ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews καταγράφει τέσσερις συναγερμούς στο μηχάνημα όπου υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο έγγραφο καταγράφεται έναρξη της θεραπείας στις 14:42, ενώ εμφανίζονται συναγερμοί στις 14:25, 14:26, 15:23 και 15:45.

Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος εξήγησε ότι οι συναγερμοί σε ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές της πίεσης, παρουσία αέρα στο κύκλωμα, διαφυγή αίματος, προβλήματα με την αντιπηκτική αγωγή ή διαταραχές στον όγκο των υγρών.

Όπως είπε, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο ανεπαρκούς αναπλήρωσης υγρών, με αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης και τη μειωμένη παροχή προς το μηχάνημα. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, άλλα ενδεχόμενα, όπως θρόμβωση ή εμβολή από αέρα.

«Όταν χτυπάει το αλάρμ, κάτι σημαίνει», τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι συναγερμοί δεν θα πρέπει να αποδίδονται αυτομάτως σε αστοχία του μηχανήματος.

Καθοριστικό ήταν το ερώτημα για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν η διαδικασία είχε διακοπεί στον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ή τον τέταρτο συναγερμό.

Ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε «με επιφύλαξη, ναι», όταν ρωτήθηκε εάν μια έγκαιρη διακοπή της διαδικασίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε διαφορετική εξέλιξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με επιφύλαξη απάντησε και ο αναισθησιολόγος του «Αττικόν» Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος συμφώνησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, χωρίς όμως να μπορεί να διατυπωθεί βέβαιο συμπέρασμα.

Ο Γιάννης Ρήγας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, απέφυγε να τοποθετηθεί ειδικά για την υπόθεση Μαζωνάκη, καθώς ενδέχεται να κληθεί να την εξετάσει θεσμικά. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα αλάρμ δεν πρέπει να αγνοούνται, ακόμη και όταν υπάρχει η εντύπωση ότι πρόκειται για υπερευαισθησία του μηχανήματος.

Ο κ. Μανίκης στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση του ασθενούς πριν από τη διαδικασία. Εφόσον είχε προηγηθεί υδροθεραπεία, όπως αναφέρθηκε, ο ασθενής θα μπορούσε να είναι αφυδατωμένος και να εμφανίζει χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Σε μια τέτοια κατάσταση, η αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας υγρών θα μπορούσε, όπως εξήγησε, να προκαλέσει περαιτέρω υπόταση και να οδηγήσει σε μειωμένη οξυγόνωση ζωτικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και ο εγκέφαλος, με πιθανές εκδηλώσεις σύγχυσης και διέγερσης.

Ο κ. Βασιλόπουλος πρόσθεσε ότι, εφόσον είχε προηγηθεί σημαντική απώλεια υγρών, θα έπρεπε, κατά την εκτίμησή του, να έχει προηγηθεί βασικός βιοχημικός έλεγχος, με έλεγχο και των ηλεκτρολυτών, πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

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