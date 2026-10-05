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05.10.2026 21:26

Θάνατος Μαζωνάκη: Ερευνάται ο συνδυασμός δύο ουσιών μέθης – Τι αποκαλύπτουν οι σβησμένες αναζητήσεις της Γάκα (Video)

05.10.2026 21:26
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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα συνέβησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί προποφόλη, ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης.

Τι αναζητούσε η προφυλακισμένη γιατρός

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Mega, δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποκαλύπτουν ότι η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, αναζητούσε πληροφορίες για την προποφόλη αλλά και για τη μιδαζολάμη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Οι σχετικές αναζητήσεις, όπως και ερωτήματα που υπέβαλε σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τρόπους επαναφοράς ανθρώπου από μέθη, διαγράφηκαν μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναζητήσεις που αφορούσαν την αρτηριακή πίεση, καθώς η γιατρός έψαχνε εάν η πτώση της αποτελεί παρενέργεια της προποφόλης και της μιδαζολάμης.

Παράλληλα, στοιχεία από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων του ιατρείου φαίνεται να φωτίζουν όσα συνέβησαν εκείνες τις ώρες. Σε ομαδική συνομιλία, οι εργαζόμενοι αναφέρονταν στη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι ακολούθησε απότομη πτώση της αρτηριακής του πίεσης και κρίθηκε απαραίτητη η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Οι δύο ουσίες στο επίκεντρο

Για τα ευρήματα των ερευνών μίλησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αναφερόμενος και στην ομαδική συνομιλία που εντοπίστηκε στα κινητά τηλέφωνα εργαζομένων του ιατρείου.

«Εντόπισαν στα κινητά τηλέφωνα μία ομαδική συνομιλία των υπαλλήλων του ιατρείου. Εκεί, πέρα από το ότι αναφέρουν ρητώς ότι είχε υποβληθεί σε μέθη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λένε ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε υποβληθεί και άλλο άτομο σε μέθη στο οποίο γινόταν πλασμαφαίρεση», είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Οι δύο ουσίες, η προποφόλη και η μιδαζολάμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο τρόπος με τον οποίο η 56χρονη τις είχε προμηθευτεί δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός.

Από την εξέταση των στοιχείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι η γιατρός είχε αναζητήσει ακόμη και εάν η προποφόλη κυκλοφορεί σε μορφή χαπιού.

Το περιεχόμενο των σχετικών αναζητήσεων βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, καθώς δείχνουν ότι η κατηγορούμενη αναζητούσε πληροφορίες τόσο για τη χορήγηση της μέθης, όσο και για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης που ακολούθησε.

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