Θάνατος Μαζωνάκη: Τι είναι η προποφόλη που βρέθηκε στον οργανισμό του

Takeaways by to pontiki AI Τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανέδειξαν την παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Η προποφόλη αποτελεί ισχυρό αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο, το οποίο απαιτεί αυστηρή ιατρική επίβλεψη και χορήγηση αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Το συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, όπως αναπνευστική καταστολή και καρδιαγγειακά προβλήματα, καθιστώντας τη χρήση του εκτός ελεγχόμενων συνθηκών δυνητικά θανατηφόρα.

Η επιστημονική βιβλιογραφία υπογραμμίζει πως η χορήγηση της ουσίας ενέχει κινδύνους, καθώς δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο και η επίδρασή της μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον εκάστοτε ασθενή.

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Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Το σκεύασμα αποτελεί το δημοφιλέστερο αναισθητικό στις Η.Π.Α, καθώς έχει ταυτίσει με τον θάνατο του Αμερικανού τραγουδιστή Μάικλ Τζάκσον, στις 25 Ιουνίου 2009 που άφησε την τελευταία του πνοή, μόνος του στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η προποφόλη είναι αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο που χορηγείται ενδοφλέβια και χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής ή αναισθησίας πριν και κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων ιατρικών πράξεων.

Ανακαλύφθηκε το 1973 από τον Βρετανό κτηνίατρο και ερευνητή John B. Glen μαζί με την ομάδα του στην εταιρεία Imperial Chemical Industries (ICI) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την προποφόλη στα «απαραίτητα φάρμακα». Ωστόσο παρά την ευρεία αποδοχή της, το σκεύασμα επιφέρει απότομη πτώση της πίεσης και αναπνευστική καταστολή, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική και αδιάλειπτη την ιατρική παρακολούθηση.

Ιατροδικαστικές αναφορές υπογραμμίζουν ότι η προποφόλη στερείται ειδικού φαρμακολογικού αντιδότου και η χορήγησή της εκτός οργανωμένου νοσοκομειακού περιβάλλοντος μπορεί να αποβεί ακαριαία θανατηφόρα.

«Η διαδικασία παραμένει απόλυτα ασφαλής μόνο στα χέρια αναισθησιολόγου», σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αναισθησιολόγων.

Πως γίνεται η χορήγηση της

Η χορήγησή της γίνεται από εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας σε νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς απαιτείται στενή παρακολούθηση του ασθενούς.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα φάρμακα της σύγχρονης αναισθησιολογίας και χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς τόσο για την εισαγωγή όσο και για τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας.

Όπως έχει επισημανθεί στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Anaesthesia, η εισαγωγή της συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας.

Η δράση της

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της προποφόλης είναι η γρήγορη έναρξη και η σχετικά σύντομη διάρκεια της δράσης της, στοιχεία που επιτρέπουν στους αναισθησιολόγους να ελέγχουν το επίπεδο καταστολής ή αναισθησίας.

Επιστημονική ανασκόπηση σχετικά με τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική της προποφόλης επισημαίνει ότι το φάρμακο μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα υπνωτικά φάρμακα και οπιοειδή. Ειδικά με τα οπιοειδή, οι φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρές, γεγονός που καθιστά σημαντική την προσεκτική δοσολογία.

Παράλληλα, νεότερη συστηματική ανασκόπηση στο British Journal of Anaesthesia επισημαίνει ότι τόσο οι απαιτούμενες δόσεις όσο και οι παρενέργειες της προποφόλης μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς παράγοντες όπως ο μεταβολισμός και γενετικές διαφοροποιήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται το φάρμακο.

Θανατηφόρες παρενέργειες

Η προποφόλη είναι καθιερωμένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο αναισθητικό, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και γι’ αυτό χορηγείται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η Mayo Clinic αναφέρει μεταξύ των πιθανών σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών:

– δυσκολία στην αναπνοή,

-μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό,

-ζάλη ή λιποθυμία

– άλλα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Η επίδραση της προποφόλης στην αναπνοή έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική βιβλιογραφία. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Anaesthesia είχε διαπιστώσει καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τη χορήγησή της, ενώ σε ορισμένους ασθενείς είχε καταγραφεί άπνοια μετά την εισαγωγή στην αναισθησία.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει περιγραφεί επίσης το λεγόμενο “σύνδρομο έγχυσης προποφόλης” (Propofol Infusion Syndrome – PRIS), μία σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή που έχει συσχετιστεί κυρίως με παρατεταμένη ή υψηλής δόσης χορήγηση του φαρμάκου.

Ανασκόπηση 168 δημοσιευμένων περιστατικών στο British Journal of Anaesthesia χαρακτηρίζει το σύνδρομο σπάνιο αλλά δυνητικά θανατηφόρο και εξετάζει τις σοβαρές μεταβολικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές που μπορεί να το συνοδεύουν.

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