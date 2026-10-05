ΦΣΑ: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Φαρμακείων είναι ο πυλώνας προστασίας της Δημόσιας Υγείας

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Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής εμμένει απαρέγκλιτα στην πάγια και στρατηγική του θέση αναφορικά με τη λειτουργία των ιδιωτικών φαρμακείων στη χώρα μας. Κεντρικό σημείο των διεκδικήσεων του κλάδου αποτελεί η υποχρεωτική συμμετοχή του αδειούχου φαρμακοποιού με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό σχήμα εκμετάλλευσης του φαρμακείου.

Η θέση αυτή δεν αποτελεί μια απλή συνδικαλιστική διεκδίκηση, αλλά μια θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ). Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν ο επιστήμονας διατηρεί την πλειοψηφία, διασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου φαρμακευτικής φροντίδας στους πολίτες, προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και αποτρέπεται η μετατροπή του φαρμάκου από κοινωνικό αγαθό σε στυγνό εμπορικό προϊόν.

Η πρόσφατη ψήφιση του άρθρου 33 του Νόμου 5302/2026 ήρθε να αναγνωρίσει φαινομενικά το διαχρονικό αίτημα του κλάδου, εισάγοντας ωστόσο μια ελάχιστη και ανεπαρκή νομοθετική παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, ο νόμος έθεσε ως κατώτατο όριο συμμετοχής του φαρμακοποιού το 33%, αποτυγχάνοντας να κατοχυρώσει το αυτονόητο: την κατοχή του πλειοψηφικού μεριδίου (51%) από τον επιστημονικά υπεύθυνο.

Η ελληνική πραγματικότητα αποκλίνει πλέον αισθητά από τα επιτυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα.

Στις περισσότερες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, (Γερμάνια, Γαλλία), η νομοθεσία προστατεύει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του φαρμακείου, συνδέοντας άρρηκτα την άδεια ίδρυσης με την ιδιοκτησία, με σκοπό την άμυνα απέναντι στην αλόγιστη εμπορευματοποίηση.

Το πρόβλημα εντείνεται δραματικά με την έκδοση της πρόσφατης διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας.

Η εγκύκλιος αυτή, εισάγοντας μια σειρά από νεοφανείς εξαιρέσεις, έρχεται ουσιαστικά να ακυρώσει και να αποδομήσει το ίδιο το πνεύμα της νομοθετικής διάταξης του 33%.

Η εξέλιξη αυτή γεννά εύλογα και αμείλικτα ερωτήματα:

-Ποια οικονομικά συμφέροντα εξυπηρετούνται τελικά πίσω από αυτές τις μεθοδεύσεις;

-Γιατί το Υπουργείο επιλέγει να αποδυναμώσει τη θέση του Έλληνα επιστήμονα-φαρμακοποιού, τη στιγμή που εκείνος αποτελεί τον πρώτο και πιο προσβάσιμο κρίκο στην αλυσίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;

Φαρμακεία «Δύο Ταχυτήτων» και αθέμιτος ανταγωνισμός

Η υφιστάμενη κατάσταση αφήνει εκατοντάδες φαρμακεία έκθετα, με τον επιστήμονα-φαρμακοποιό να υποβαθμίζεται σε απλό υπάλληλο ή «βιτρίνα», κατέχοντας ένα ισχνό μειοψηφικό ποσοστό ιδιοκτησίας.

Οι συνέπειες αυτής της απορρύθμισης είναι ήδη ορατές και επικίνδυνες:

1.Παράδοση της Δημόσιας Υγείας σε επιχειρηματικούς ομίλους: Η λήψη αποφάσεων μετατοπίζεται από το επιστημονικό όφελος του ασθενούς στην επίτευξη αμιγώς οικονομικών στόχων και εταιρικών κερδών.

2. Αθέμιτος ανταγωνισμός: Δημιουργούνται ανισότητες στην αγορά, καθώς τα παραδοσιακά, ανεξάρτητα συνοικιακά φαρμακεία καλούνται να ανταγωνιστούν γιγαντιαία οικονομικά σχήματα με εντελώς διαφορετικούς όρους.

3. Φαρμακεία δύο ταχυτήτων: Από τη μία πλευρά θα υπάρχουν φαρμακεία-πολυκαταστήματα προσανατολισμένα στο εμπορικό κέρδος και από την άλλη, οικονομικά πιεσμένα φαρμακεία που θα πασχίζουν να επιτελέσουν το κοινωνικό και επιστημονικό τους έργο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο ΦΣΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί την υποβάθμιση του λειτουργήματος του φαρμακοποιού.

Η επιστροφή και η νομοθετική κατοχύρωση του 51% αποτελεί τη μοναδική ασπίδα προστασίας για την υγεία των πολιτών και την αξιοπρέπεια του κλάδου.

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