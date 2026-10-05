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ΥΓΕΙΑ

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05.10.2026 09:53

Έρευνα: 82 περιστατικά βίας στους υγειονομικούς του ΑΧΕΠΑ τα τελευταία 4 χρόνια

05.10.2026 09:53
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Δυο επιθέσεις στο υγειονομικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, καταγράφονται κάθε μήνα κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του θεραπευτηρίου.

Αυτό σημαίνει ότι από το 20022 έως και τον Αύγουστο του 2026 έχουν καταγραφεί επίσημα 82 περιστατικά βίας σε γιατρούς και νοσηλευτές από ασθενείς και συνοδούς, ανάμεσα τους και μια σεξουαλική παρενόχληση! Ωστόσο το ανησυχητικό είναι ότι στην πραγματικότητα οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι μεγαλύτεροι, καθώς δεν καταγράφονται όλα τα περιστατικά βίας,- λεκτικής και σωματικής-, απέναντι στους υγειονομικούς.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής ημερίδας όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα περιστατικά βίας κατά των υγειονομικών, την τελευταία τετραετία.

Στόχος της ημερίδας που διοργάνωσε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ήταν η εδραίωση μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής στο φαινόμενο της βίας κατά του προσωπικού, η οποία κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί και προϋπόθεση για την ασφάλεια των ασθενών και φυσικά των εργαζομένων.

Τα στοιχεία καταγράφει το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του νοσοκομείου όπου δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή των αριθμών, αλλά αναλύει και αξιοποιεί λεπτομερή ποιοτικά δεδομένα για το είδος της βίας (λεκτική, σωματική ή άλλη), τους χώρους εκδήλωσης των περιστατικών, την ιδιότητα του θύτη (ασθενής, συνοδός) και του θύματος της επίθεσης (γιατρός, νοσηλευτής, λοιπό προσωπικό), σε μια προσπάθεια ολιστικής αντιμετώπισης.

82 περιστατικά βίας από το 2022 έως τον Αύγουστο του 2026

«Ό,τι δεν μετριέται, δύσκολα αντιμετωπίζεται», ανέφερε η υπεύθυνη του Τμήματος, Χριστίνα Τσιρωνά η οποία τόνισε ότι η βία οδηγεί σε:

– αύξηση των ιατρικών λαθών,

-σε επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού,

-σε τάση απουσίας από την εργασία,

-σε σκέψεις ακόμη και παραίτησης από το επάγγελμα,

-αποσπά την προσοχή από το έργο των υγειονομικών,

Αναλυτικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2026 έχουν καταγραφεί: 82 περιστατικά βίας κατά υγειονομικών στο ΑΧΕΠΑ ή 24 περιστατικά ετησίως.

Κατά την τρέχουσα χρονιά, έως και τον Αύγουστο, καταγράφηκαν 17 κρούσματα, με την υπεύθυνη του Τμήματος να εκτιμά, αναλογικά, πως θα κυμανθούν στα 25 με 26 ως το τέλος του έτους. Παράλληλα τόνισε ότι υπάρχει υποκαταγραφή των περιστατικών και οι επιθέσεις είναι περισσότερες.

Ως προς το είδος της ασκούμενης βίας, υπερισχύει:

– η λεκτική, με 50 καταγεγραμμένα περιστατικά σε βάθος τετραετίας,

-σωματική βία ασκήθηκε σε 16 περιπτώσεις,

-σε 15 περιστατικά υπήρξε συνδυασμός λεκτικής και σωματικής βίας,

– ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης το 2024.

Τα τμήματα με τις περισσότερες επιθέσεις και τα θύματα

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) καταγράφουν 18 περιστατικά στην τετραετία.

Ακολουθούν:

– η Ψυχιατρική,

-οι Παθολογικές,

-οι Χειρουργικές

-οι Νευρολογικές Κλινικές του νοσοκομείου.

Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι κατά κύριο λόγο αποδέκτης της βίας, με τετραπλάσια συχνότητα σε σχέση με το ιατρικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η κ. Τσιρωνά, η καταγραφή που έγινε τα τελευταία τρία έτη περιλαμβάνει 44 κρούσματα βίας με θύματα νοσηλεύτριες ή νοσηλευτές (11 το 2024, 20 το 2025 και 13 φέτος μέχρι τις 31/8), έναντι 11 κρουσμάτων κατά ιατρών (9 το 2024 και από ένα το 2025 και το 2026).

Σε έννεα περιπτώσεις αποδέκτες βίαιης συμπεριφοράς ήταν τόσο ιατροί όσο και νοσηλευτές/τριες. Κατά τη φετινή χρονιά καταγράφηκε και ένα περιστατικό βίας κατά ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού φύλαξης.

Panic button στους υγειονομικούς

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει δεσμευτεί για την πρόληψη και τη διαχείριση όλων των περιστατικών βίας, ενθαρρύνοντας το προσωπικό να μην τα αποσιωπά. Επιπλέον μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, για ενίσχυση της πρόληψης των περιστατικών βίας, σύμφωνα με την ίδια, είναι:

  • Ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων μετά από περιστατικό βίας
  • Τακτική επιτόπια αξιολόγηση κινδύνων, με συμμετοχή και προτάσεις του προσωπικού
  • Βελτιώσεις στον φυσικό χώρο: προστατευτικοί πάγκοι στο ΤΕΠ, κουμπιά πανικού και διαδικασίες ελεγχόμενης πρόσβασης
  • Σύντομες συσκέψεις για την ασφάλεια και ανάλυση των βασικών αιτίων μετά από σοβαρά συμβάντα
  • Ενσωμάτωση του Εργαλείου Αξιολόγησης Κινδύνου Εργασιακής Βίας του Queensland για τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων

Σύμφωνα με τους ειδικούς η βία είναι ένα συστημικό πρόβλημα, η αντιμετώπισή της απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση, συνεχή επαγρύπνηση, συντονισμένη προσπάθεια και ισχυρή δέσμευση της διοίκησης και όλων των στελεχών.

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