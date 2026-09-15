Γιώργος Μαζωνάκης: Τα εγκληματικά λάθη στο «ιατρείο» – Αγνόησαν 4 «alert», χορήγησαν ελάχιστη δόση αδρεναλίνης – Εξετάζεται αν είχε γίνει νάρκωση με μέθη

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Σωρεία εγκληματικών λαθών οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους δύο γιατρούς που πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο να αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή σήμερα προκειμένου να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για όσα τραγικά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην «κλινική» της Καρνεάδου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν, με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας.

Αγνόησαν τέσσερα «alert»

Τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, φαίνεται πως αποκαλύπτει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που χρησιμοποίησαν οι δύο γιατροί. Τα στοιχεία που άντλησαν οι αρχές από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρνουν στο φως νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τέσσερα αλέρτ μέσα σε 23 λεπτά κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, την ώρα της διαδικασίας στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τα μηνύματα συναγερμού, ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά οι κατηγορούμενοι γιατροί φέρονται να υα αγνόησαν!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στις 14:37 φαίνεται πως ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ στις 15:22 χτυπά ο πρώτος συναγερμός, με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι τότε έπαθε την ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής.

Μετά το πρώτο alert, το μηχάνημα σταμάτησε αυτόματα τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ωστόσο συνέχισε να λειτουργεί και έδωσε πολύτιμες ενδείξεις.

Στις 15:23 υπήρξε νέο alert από το μηχάνημα, ενώ στις 15:45 υπάρχουν ακόμα δύο ενδείξεις συναγερμού. Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, φαίνεται ότι πατάει η 56χρονη γιατρός το κουμπί για να ξεκινήσει πάλι το μηχάνημα τη διαδικασία, αλλά εκείνο σταματά αμέσως.

Αστυνομικές και δικαστικές αρχές θα ζητήσουν από ειδικό να τους απαντήσει τι σημαίνουν πρακτικά αυτές οι ενδείξεις συναγερμού.

Στις 15:45 υπάρχει μια φωτογραφία, που είχε διαγράψει η γιατρός από το κινητό της, και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια, στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός διέγραψε την φωτογραφία αυτή λίγο πριν την προσαγωγή της. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της φεύγει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν, και επέστρεψε στο ιατρείο του.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, οι δύο γιατροί φέρεται να μπαινόβγαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να επικοινωνούν με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.

49 λεπτά από το πρώτο alert η κλήση στο ΕΚΑΒ

Τα στελέχη της Ασφάλειας, όμως, επιμένουν ότι και με αυτά τα δεδομένα, από το πρώτο αλέρτ μέχρι την πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά, χρόνος υπερβολικά πολύς όπως λένε. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα 9 λεπτά, κατά τα οποία ο τραγουδιστής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα αυτό έβγαζε πάλι αλάρμ, ίσως επειδή είχε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή και δεν είχε σφυγμό, βρισκόταν σε ασυστολία, παρουσίαζε μυδρίαση και στα δύο μάτια και ήταν σε μη απινιδώσιμο ρυθμό, σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας.

Ο γιατρός φέρεται να ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε προηγηθεί ΚΑΡΠΑ για περίπου 10 λεπτά, καθώς και χορήγηση 1 mg αδρεναλίνης.

Λάθος δόση αδρεναλίνης

Ωστόσο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός ανέφερε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν 0,1 mg αδρεναλίνης αντί για 1 mg.

Το υπόλοιπο της ποσότητας αναμείχθηκε με ορό, σε αναλογία 90% ορού και 10% αδρεναλίνης.

Εφόσον, όπως σημειώνει, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και στις δύο επόμενες ενέσεις, η συνολική ποσότητα αδρεναλίνης που έλαβε ο Μαζωνάκης ανέρχεται σε 0,3mg, δηλαδή στο 30% της προβλεπόμενης δόσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ποσότητα που ήταν πολύ μικρή ώστε να αποδειχθεί αποτελεσματική και να συμβάλει στη διάσωσή του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο MEGA, άσκησε παράλληλα σφοδρή κριτική στους χειρισμούς των δύο γιατρών, χαρακτηρίζοντάς τους «άσχετους».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό που υπήρχε στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε βασικό υγειονομικό υλικό, μεταξύ άλλων μάσκα ambu, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή οξυγόνου σε ασθενή όταν αυτό απαιτείται. Στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, ωστόσο, δεν ήταν λειτουργικός.

«Έκαναν ανάνηψη με τα χέρια, χωρίς να γνωρίζουν από διάσωση», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

Τα ψηφιακά ευρήματα

Οι αρχές εξετάζουν και τις ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί ζήτησαν από τους εργαζομένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ παρέμεναν στο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού.

Λίγο μετά τις 19:00 και πριν οδηγηθούν στην Ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα.

Ερευνάται αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε μέθη

Παράλληλα σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστώσουν αν ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν σε μέθη, δηλαδή ήταν ναρκωμένος, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους μία πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπεβλήθη σε μέθη, ενώ παράλληλα στις καταθέσεις τους οι εμπλεκόμενοι αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής δεν είχε καλή εικόνα πριν από την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, θεωρούν πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, καθώς θεωρείται πάρα πολύ πιθανό, μία μέθη να επηρέασε την κατάσταση του τραγουδιστή και να οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς.

Παράλληλα η μέθη, απαιτεί αναισθησιολόγο και πλήρη ιατρικό έλεγχο του ασθενή. Σημειώνεται μάλιστα ότι όταν ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε μέθη υποστεί ανακοπή, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να τον επαναφέρουν οι διασώστες και οι γιατροί.

Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

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