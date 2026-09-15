Καιρός: Στο μεταίχμιο καλοκαιριού και φθινοπώρου… την ώρα που η ζέστη δίνει την θέση της στην υγρασία και η υγρασία στις βροχές ! 

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Ακροβατούμε μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου σε μία ομαλή μετάβαση που έως τώρα δεν δείχνει να κρύβει κάποια ανησυχία, όμως η συνέχεια αποκτά ενδιαφέρον.

Ήδη έχουν έρθει οι πρώτες αξιόλογες επιλεκτικές και ευεργετικές βροχές, την ίδια ώρα που η δροσιά επιβάλλεται της ζέστης αφού ο υδράργυρος βρίσκεται σε πτώση για να φτάσει πάνω κάτω τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ ιδιαίτερα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες η ψύχρα είναι πλέον αισθητή.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα, ενώ λίγες μπόρες θα επιμείνουν νοτιότερα. Έτσι, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μόνο σκόρπιες νεφώσεις και κάποιες βροχές στα ορεινά κυρίως. Παρομοίως, στα ορεινά της ανατολική Θεσσαλίας, της Στερεάς, και στα Επτάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, πιο άστατος θα είναι εκεί ο καιρός με πιθανές μπόρες και καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο. Ενώ στην ανατολική Στερεά θα έχουμε νεφώσεις που πιθανώς να δώσουν ασθενείς τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδεςκαι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα παραμείνει αίθριος!

Ακόμα νοτιότερα στην Κρήτη, ενώ γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος, ενδέχεται να σημειωθούν μπόρες κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού.

Στα Δωδεκάνησα οι συνθήκες θα είναι ηλιόλουστες.

Οι άνεμοι ενισχύονται στο Ιόνιο για να φτάσουν τα 5 – 6 μποφόρ και νότια τοπικά έως και 7 μποφόρ από ανατολικές διευθύνσεις.

Παράλληλα, στο Αιγαίο το μελτέμι εγκατεστημένο θα πνέει με εντάσεις έως 5 – 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, η δροσιά είναι πλέον αισθητή και δεν αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη την χώρα. Σε μικρή πτώση ο υδράργυρος στα νότια και δυτικά και έτσι θα φτάσουμε τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου και μόνο στα Δωδεκάνησα θα ακουμπήσουμε τους 30!

Στην Αττική άστατος θα είναι ο καιρός, με νεφώσεις που ίσως δώσουν κάποια ψιλόβροχα στα δυτικά και βόρεια του νομού, ενώ δεν θα λείπουν και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως 4 – 5 μποφόρ στα ανατολικά και νότια του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα πνέουν πιο εξασθενημένοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πηγαίνοντας βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στα γύρω ορεινά που πιθανώς να δώσουν κάποιες βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Η Τετάρτη μάς βρίσκει με παρόμοιες καιρικές συνθήκες και ακόμα πιο άστατο καιρό με τη δημιουργία ενός χαμηλού βαρομετρικού που ενδέχεται να προβληματίσει κυρίως τη νότια χώρα.

Ήδη πήραμε την πρώτη γεύση από φθινόπωρο και μένει να δούμε τι μας επιφυλλάσει η συνέχεια αφού ο Σεπτέμβρης είναι ένας άκρως ατμοσφαιρικά ασταθής μήνας!

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