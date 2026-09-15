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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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15.09.2026 06:10

Επίδομα ανεργίας: Οι εξηγήσεις Μαρινάκη, οι διαφορετικές φωνές στη ΝΔ και η επίθεση της αντιπολίτευσης

15.09.2026 06:10
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Η κατηγορηματική διαβεβαίωση από τον Παύλο Μαρινάκη ότι εξέφρασε την προσωπική του άποψη όταν μιλούσε για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες μάλλον δεν έπεισε την αντιπολίτευση, η οποία συνεχίζει την πολιτική επίθεση εναντίον του.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε και χθες να δίνει εξηγήσεις και να μιλά για «κοπτοραπτική». «Ζούμε σε μία χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της», σχολίασε, ξεκαθαρίζοντας προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας.

«Η θέση μου αυτή, όπως συνήθως, προβλήθηκε μισή και το δεύτερο μισό έχει μεγάλη αξία», υποστήριξε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Είπα –πάντα ως προσωπική θέση– ότι να συζητήσουμε το πώς, μετά από ένα διάστημα, το επίδομα ανεργίας θα μετατρέπεται σε επιδότηση της εργασίας. Να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Αυτή η τελευταία φράση σκοπίμως έχει αποσιωπηθεί».

Ενδιαφέρον είχε, πάντως, και η απάντηση που έδωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στην επισήμανση ότι τον «άδειασε» η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου θα πολιτευθεί ο κ. Μαρινάκης. «Κάθε μου κίνηση ως κυβερνητικού εκπροσώπου έχει στόχο να ενημερώνεται ο κόσμος και να υπάρχει ενότητα στην παράταξη», ανέφερε.

Στο κυβερνών κόμμα τα στελέχη εμφανίζονται να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αφού η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για κυβερνητική άποψη, ενώ, αντίθετα, ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης στήριξε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους», αλλά εστίασε στη στρατηγική επιδομάτων που, όπως υποστήριξε, υιοθετεί ένα τμήμα του πληθυσμού. Αναφερόμενος στην εικόνα της αγοράς, μίλησε για την παραδοξότητα που παρατηρείται όταν οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, ενώ την ίδια στιγμή η ανεργία βρίσκεται στο 7%.

«Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική», δήλωσε ο Μάκης Βορίδης, εξηγώντας πως αυτό ακριβώς εννοούσε και ο κ. Μαρινάκης. «Σπρώχνω ανθρώπους στο “γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ τον μήνα και να κάθομαι;”. Άρα, λοιπόν, εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης», σημείωσε καταλήγοντας.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, σε δήλωσή του, τόνιζε και αυτός ότι πρόκειται περί προσωπικής άποψης, επισημαίνοντας παράλληλα πως το επίδομα δεν πρόκειται να κοπεί.

«Το επίδομα ανεργίας είναι ένα δικαίωμα του εργαζομένου που πληρώνει τις εισφορές και δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Είναι μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Προφανώς δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας. Προφανώς είναι ένα δικαίωμα που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος», ανέφερε.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική άποψη. Μιλά εξ ονόματος της κυβέρνησης, αυτός είναι ο ρόλος του». «Υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που έχει επίδομα ανεργίας μόνο δύο μήνες; Καμία. Η Θάτσερ, αν τον άκουγε, θα έλεγε: “είναι πολύ προχωρημένο”», σχολίασε.

Από την πλευρά της ΕΛΑΣ, η Θεώνη Κουφονικολάκου επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός, για τέταρτη ημέρα, δεν δίνει καμία απάντηση στο θέμα και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει προσωπική άποψη κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε εκπροσώπου Τύπου σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε κάτι το οποίο προδίδει συνήθως έναν σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν».

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