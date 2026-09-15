Το ρίσκο με την εκλογική εμπλοκή των εθνικών θεμάτων, διορθώσεις από Μητσοτάκη και Τσίπρα, οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, οι καντρίλιες στην ΕΛΑΣ και ο Τζήκας

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Καλημέρα σας

Σαν απότομα και άκομψα μπήκαν τα εθνικά θέματα στο προεκλογικό τραπέζι. Και δεν ξέρω αν είναι συνειδητή επιλογή του Μαξίμου ή απλώς οφείλεται στη σπουδή υπουργών και στελεχών να αυξήσουν την ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση, να θέσουν ακραία διλήμματα και να απευθυνθούν σε κοινά που είναι «ευαίσθητα» με τα εθνικά θέματα.

Πάντως, αυτή η ρητορική, ακόμα κι αν γίνεται με κάποιο σχεδιασμό, μοιάζει άκαιρη και προφανώς δεν μπορεί να διαρκέσει μέχρι την άνοιξη του 2027 με την ίδια επιμονή με την οποία αναπτύσσεται τώρα.

Μοιάζει επίσης λίγο έως πολύ ασύμβατη με τα υπόλοιπα κυβερνητικά επιχειρήματα περί θωράκισης της εθνικής άμυνας. Αν, μετά από τόσα εξοπλιστικά, φρεγάτες και αεροπλάνα, συστήματα αεράμυνας και πάει λέγοντας, αρκεί η ύπαρξη μίας υπηρεσιακής κυβέρνησης στον δρόμο προς τις δεύτερες εκλογές για να απειληθεί η ακεραιότητα της χώρας, τότε αλίμονό μας.

Δύο παρατηρήσεις, λοιπόν:

Μπορεί, με διακομματική συνεννόηση, να παραμείνει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση ο Δένδιας ή όποιος άλλος είναι υπουργός Άμυνας τότε και όποιος άλλος κριθεί ότι είναι πιο «έτοιμος» πολιτικά για να χειριστεί τυχόν κρίση. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, άλλωστε, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες μίας κυβέρνησης . Άρα, τέλος η συζήτηση εδώ.

ή όποιος άλλος είναι υπουργός Άμυνας τότε και όποιος άλλος κριθεί ότι είναι πιο «έτοιμος» πολιτικά για να χειριστεί τυχόν κρίση. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, άλλωστε, . Άρα, τέλος η συζήτηση εδώ. Όποιοι συγκρίνουν μία εκλογική διαδικασία (δύο καλπών έστω) στη σημερινή Ελληνική Δημοκρατία με το πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974, που αξιοποιήθηκε από τους Τούρκους για να κάνουν την παράνομη εισβολή και κατοχή στο νησί, είναι και ανιστόρητοι και επικίνδυνοι.

Καστελλόριζο

Δεν συμμερίζομαι όσους λένε ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο έγινε υπό τον φόβο του Σαμαρά. Είναι άδικο, καθότι η επίσκεψη θα γινόταν αργά ή γρήγορα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές προθέσεις εδώ και καιρό.

Αυτό που συμμερίζομαι, όμως, είναι ότι η ΔΕΘ δεν… πολυβγαίνει στην κυβέρνηση – τουλάχιστον όχι όσο περίμεναν στα… κεντρικά – και έχει αρχίσει η συζήτηση για το πώς θα υπάρξουν πιο δραστικές πολιτικές πρωτοβουλίες στη συνέχεια. Δύσκολοι καιροί για πολιτικές αντεπιθέσεις…

Ο Αλέξης και οι δημόσιοι υπάλληλοι

Διορθωτικές κινήσεις σε σχέση με την παρουσία του στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες αναζητά και ο Αλέξης Τσίπρας.

Εκείνος ο πατριωτικός φόρος 1% στο πλουσιότερο 1% των Ελλήνων θέλει οικονομικό και επικοινωνιακό bypass. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Νίκο Μαραντζίδη, λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν δείχνει να πετυχαίνει τον στόχο της.

Επιπλέον, τα μηνύματα που φτάνουν στην Αμαλίας από τον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων είναι δυσάρεστα. Ο πρόεδρος Αλέξης δεν είπε τίποτα για 1,5 εκατομμύριο εργαζομένους – πλην δασκάλων και υγειονομικών. Όχι ότι ο Μητσοτάκης κέρδισε με το 500άρικο στο τέλος του 2027, αλλά η αφωνία Τσίπρα δεν εκλήφθηκε θετικά.

Οι αόρατοι βουλευτές που περιμένουν την ΕΛΑΣ

Στο μεταξύ, δυσφορία υπάρχει και από τους βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουν το «σήμα» να πάνε στην ΕΛΑΣ. Το πρόβλημά τους είναι πως έγιναν… αόρατοι (στην καλύτερη περίπτωση) στις εκλογικές τους περιφέρειες, καθώς δεν μπορούν να εμφανιστούν ως ανήκοντες κάπου. Στη χειρότερη περίπτωση, μάλιστα, αντιμετωπίζουν την καχυποψία ή και τη συγκατάβαση όταν καλούνται να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνουν και, πολύ απλά, δεν… μπορούν.

Πάντως, στην ΕΛΑΣ τα εσωκομματικά προβλήματα έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται. Ήδη κυκλοφορεί στα παρασκήνια πως οι ρόλοι Μίλτου Χατζηγιαννάκη και Γιώργου Βασιλειάδη επικαλύπτονται εκ των πραγμάτων και αυτό δεν αρέσει σε κανέναν. Ειδικά στον «παλιό» Βασιλειάδη.

Οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ είναι σε καλό δρόμο με κάποιες μεταγραφές, αλλά το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, καθότι ορισμένες περιπτώσεις έχουν… παρενέργειες.

Το πιο επίκαιρο παράδειγμα είναι αυτό του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ο οποίος πολιτεύεται στην Κέρκυρα, όπου όμως το ΠΑΣΟΚ εκλέγει ήδη τον Δημήτρη Μπιάγκη.

Είναι επίσης γνωστό το πρόβλημα με την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στη Β’ Πειραιά.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη είναι, πάντως, πως ό,τι γίνει θα είναι με γνώμονα την καλύτερη επίδοση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρουλάκης, ο Τζήκας, το πάρκο και η υποψηφιότητα

Ακόμα προσπαθούν στη Θεσσαλονίκη να καταλάβουν τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΘ, Τάσο Τζήκα. Τον οποίο Τάσο Τζήκα τον είχε πρώτη θέση πίστα στην ομιλία του το Σάββατο και περίπου τον… αποθέωσε. Αλλά τον αποθέωσε για τους λάθος λόγους.

Ο Τζήκας είχε όνειρο να κάνει τον χώρο της ΔΕΘ τσιμεντένια πολιτεία, εξ ου και προώθησε επί χρόνια την ιδέα του για το real estate. Μία ιδέα που ταλαιπώρησε την πόλη – βρήκε και την αντίσταση από κινήσεις πολιτών – έως ότου την αδειάσει μεγαλοπρεπώς ο δήμαρχος Αγγελούδης, αναγκάζοντας και τον Μητσοτάκη να αλλάξει το σχέδιο, λίγο πριν από την περσινή ΔΕΘ. Και λίγο μετά και τον ίδιο τον Τζήκα, ο οποίος είχε μπαστακωθεί στη θέση του προέδρου 13 χρόνια.

Ε, μετά την αλλαγή κυβερνητικής πλεύσης βγήκε ο Τζήκας και… πανηγύριζε – τέτοια κωλοτούμπα –, ενώ και ο Ανδρουλάκης, επειδή θέλει τον Τζήκα υποψήφιο βουλευτή, προτίμησε να ξεχάσει τα παλιά και να τον… επαινέσει για τον… πανηγυρισμό του. Μιλάμε για θέατρο παραλόγου. Θα έλεγα «γελάει η πόλη» με όλα αυτά, αλλά δεν θέλω να στεναχωρήσω καρδιές.

Ο αξιοσέβαστος Σπύρος Χαλβατζής

Το ΚΚΕ αποχαιρετά σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρισμένα, δραστήρια, μαχητικά και με έντονη προσωπικότητα στελέχη του, τον Σπύρο Χαλβατζή. Το Κόμμα του ξέρει πώς θα τον τιμήσει καλύτερα απ’ όλους για τους αγώνες και τη διαδρομή του στο κομμουνιστικό κίνημα και την Αριστερά.

Αλλά εκείνο που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αφορά τον σεβασμό και την παραδοχή που απολάμβανε ο Σπύρος Χαλβατζής σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Χωρίς να κάνει την παραμικρή έκπτωση ούτε στις αρχές ούτε στον χαρακτήρα και στον τρόπο που εκφραζόταν – και ήταν πάντα αιχμηρός, αλλά εξόχως πολιτικός και, φυσικά, συνεπής με τα πιστεύω του.

Η IDEAL ποντάρει ξανά στα δικά της

Αντί να κυνηγήσει ένα ακόμη ακριβό deal στην αγορά, η IDEAL Holdings αποφάσισε να βάλει περισσότερα χρήματα σε συμμετοχές που ήδη γνωρίζει καλά. Η απόκτηση του 25% της Kymora, έναντι 118,75 εκατ. ευρώ, αυξάνει ουσιαστικά την έκθεσή της στις Byte, Μπάρμπα Στάθης και Attica, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της διοίκησης προς την ενίσχυση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου.

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Η διοίκηση αποκάλυψε ότι περίπου δέκα πιθανές εξαγορές εξετάστηκαν, αλλά τελικά δεν προχώρησαν, καθώς οι αποτιμήσεις κρίθηκαν υψηλές. Το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: η IDEAL διαθέτει κεφάλαια για νέες κινήσεις, αλλά δεν δείχνει διατεθειμένη να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα μόνο και μόνο για να προσθέσει ακόμη ένα deal στο ενεργητικό της.

Ο Φέσσας ανεβαίνει κι άλλο στη Fourlis

Το ενδιαφέρον του Θεόδωρου Φέσσα για τη Fourlis αποκτά πλέον άλλο βάρος. Η Quest και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα έχουν ανεβάσει τη συνολική συμμετοχή τους στο 12,76%, με την κίνηση να παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αγορά.

Δεν πρόκειται, άλλωστε, για μια αμελητέα χρηματιστηριακή τοποθέτηση, αλλά για ένα ποσοστό που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις. Το όριο του 10% είχε ήδη ξεπεραστεί από τον Μάρτιο, όταν η συμμετοχή είχε φτάσει στο 10,53%, από μόλις 5,05% τον Φεβρουάριο. Το γεγονός ότι οι αγορές συνεχίστηκαν δείχνει πως η Fourlis βρίσκεται σταθερά στο επενδυτικό ραντάρ του ομίλου Quest. Το ερώτημα τώρα είναι εάν το 12,76% αποτελεί σταθμό ή απλώς μία ακόμη στάση.

Aegean: Πώς γύρισε σε ζημιές ενώ οι επιβάτες αυξήθηκαν

Το πόσο ευμετάβλητο είναι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον για τις αεροπορικές εταιρείες, που μπορούν να γυρίσουν από κέρδη σε ζημιές ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι πωλήσεις κινούνται ανοδικά, φάνηκε στα αποτελέσματα εξαμήνου της Aegean.

Έτσι, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 816,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4% σε ετήσια βάση, καθώς μετέφερε κατά 3% περισσότερους επιβάτες, η άνοδος του λειτουργικού κόστους λόγω ακριβότερου καυσίμου, οι διακοπές πτήσεων στη Μέση Ανατολή και οι αρνητικές συναλλαγματικές ισοτιμίες οδήγησαν τα καθαρά αποτελέσματα σε ζημιές 5,7 εκατ. ευρώ, και μάλιστα προ φόρων, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν κατά 8%.

Γιατί οι τουριστικές σπουδές δεν έχουν στην Ελλάδα τη θέση που τους αξίζει;

Ένα πρώτο θετικό βήμα για την αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών της χώρας είναι η Προγραμματική Σύμβαση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, που υπέγραψαν το Υπουργείο Τουρισμού και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στόχος είναι η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και αλλαγές στον τουρισμό.

Πάντως, παράγοντες της τουριστικής αγοράς θεωρούν μεγάλη έλλειψη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τουριστικές σπουδές σε επίπεδο ΑΕΙ-ΤΕΙ σε μία χώρα, μάλιστα, που θέλει να λέει –και έτσι είναι– ότι ο τουρισμός είναι η βαριά της βιομηχανία. Και όσοι θέλουν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα τουριστικά επαγγέλματα πρέπει να μεταναστεύουν υποχρεωτικά στη Γαλλία και την Ελβετία.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού — τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και τις Σχολές Ξεναγών.

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