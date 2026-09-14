Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

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Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζοντας ότι αποτελεί στρατηγική της η περικοπή του επιδόματος ανεργίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και του Μάκη Βορίδη, επισήμανε πως «δεν είναι πρόβλημα για την οικονομία οι απευθείας αναθέσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Είναι τα επιδόματα ανεργίας. Τα ψίχουλα που δίνουν ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε πως «δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη. Επιβεβαιώνεται ότι αποτελεί στρατηγική του κ. Μητσοτάκη. Κι έτσι, η κυβέρνηση που έχει κάνει τα επιδόματα κανόνα της πολιτικής της, και έχει δώσει pass δια πάσα νόσο, σχεδιάζει να αφήσει τους ανέργους στο έλεος της τύχης τους».

«Γιατί, όπως μας λέει ο κος Βορίδης: Οι πάνω από 700.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι.Εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι σε πολιτισμό, σε κατασκευές, σε επισιτισμό-τουρισμό, είναι όλοι “φυγόπονοι”, που στηρίζονται σε επιδόματα. Αυτή δεν είναι απλά αντεργατική πολιτική. Είναι απάνθρωπη. Και φέρει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη», καταλήγει.

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