search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 22:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 21:35

Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

14.09.2026 21:35
theoni-koufonikolakou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζοντας ότι αποτελεί στρατηγική της η περικοπή του επιδόματος ανεργίας

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και του Μάκη Βορίδη, επισήμανε πως «δεν είναι πρόβλημα για την οικονομία οι απευθείας αναθέσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Είναι τα επιδόματα ανεργίας. Τα ψίχουλα που δίνουν ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες».

Η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε πως «δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη. Επιβεβαιώνεται ότι αποτελεί στρατηγική του κ. Μητσοτάκη. Κι έτσι, η κυβέρνηση που έχει κάνει τα επιδόματα κανόνα της πολιτικής της, και έχει δώσει pass δια πάσα νόσο, σχεδιάζει να αφήσει τους ανέργους στο έλεος της τύχης τους».

«Γιατί, όπως μας λέει ο κος Βορίδης: Οι πάνω από 700.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι.Εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι σε πολιτισμό, σε κατασκευές, σε επισιτισμό-τουρισμό, είναι όλοι “φυγόπονοι”, που στηρίζονται σε επιδόματα. Αυτή δεν είναι απλά αντεργατική πολιτική. Είναι απάνθρωπη. Και φέρει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη», καταλήγει. 

Διαβάστε επίσης

Ο Βορίδης στηρίζει Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας και προτείνει εξορθολογισμό των επιδομάτων

Αίρεται η ασυλία του Νίκου Παπανδρέου (Video)

Θεαματικό άδειασμα Ανδρουλάκη σε Διαμαντοπούλου – Δεν την κάλυψε σε σενάριο φυγής της στη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sidney-sweeney
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις από αθλήτριες μετά τη σέξι διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

makriniotis-mazonakis
LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

theoni-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

kolonaki mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Χτύπησε alarm για θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση – «Το αγνόησαν δύο φορές»

kolonaki
ΕΛΛΑΔΑ

Η ασθενής από την Κύπρο που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι και η αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 22:23
sidney-sweeney
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις από αθλήτριες μετά τη σέξι διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

makriniotis-mazonakis
LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

theoni-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

1 / 3