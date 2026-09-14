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14.09.2026 21:03

Η ασθενής από την Κύπρο που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι και η αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

14.09.2026 21:03
kolonaki

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Χιλιάδες ευρώ δαπανούσαν οι ασθενείς της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, για να κάνουν θεραπείες που υπόσχονταν ότι θα τους αναζωογονήσουν. 

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεφρολόγος του «Νοσοκομείου Υγεία» Χρήστος Ιατρού αποκάλυψε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι 45χρονη ασθενής από την Κύπρο είχε υποβληθεί σε αλλεπάλληλες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης για να της αφαιρέσουν τα μικροπλαστικά

«’Εμαθα για το ιατρείο από ένα περιστατικό που νοσηλεύτηκε στο Υγεία πριν από ένα χρόνο. Πήγε ο ιατρικός σύλλογος έκανε έλεγχο και δεν βρήκε τίποτα. Υπήρχε ενημέρωση προφορική και όχι καταγγελία. Έτσι πήγε ο σύλλογος και έκανε τον έλεγχο το 2025». 

Ο Χρήστος Ιατρού ενημέρωσε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ακολούθησε ο έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι.  «Δεν τεκμηριώνεται η πλασμαφαίρεση ως μέθοδος αντιγήρανσης και μακροζωίας»

Αναφερόμενος στη χρήση της πλασμαφαίρεσης για αντιγήρανση και μακροζωία, ο κ. Ιατρού επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα». 

«Το παράδοξο ήταν ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση γίνεται στην Ελλάδα τουλάχιστον στα νοσοκομεία και στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια», τόνισε. 

«Όταν έχεις μία εξωσωματική κυκλοφορία δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα μηχάνημα και να το κάνεις σε ένα ιατρείο», πρόσθεσε. 

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