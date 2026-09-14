Η ασθενής από την Κύπρο που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι και η αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χιλιάδες ευρώ δαπανούσαν οι ασθενείς της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, για να κάνουν θεραπείες που υπόσχονταν ότι θα τους αναζωογονήσουν.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεφρολόγος του «Νοσοκομείου Υγεία» Χρήστος Ιατρού αποκάλυψε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι 45χρονη ασθενής από την Κύπρο είχε υποβληθεί σε αλλεπάλληλες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης για να της αφαιρέσουν τα μικροπλαστικά.

«’Εμαθα για το ιατρείο από ένα περιστατικό που νοσηλεύτηκε στο Υγεία πριν από ένα χρόνο. Πήγε ο ιατρικός σύλλογος έκανε έλεγχο και δεν βρήκε τίποτα. Υπήρχε ενημέρωση προφορική και όχι καταγγελία. Έτσι πήγε ο σύλλογος και έκανε τον έλεγχο το 2025».

Ο Χρήστος Ιατρού ενημέρωσε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ακολούθησε ο έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. «Δεν τεκμηριώνεται η πλασμαφαίρεση ως μέθοδος αντιγήρανσης και μακροζωίας»

Αναφερόμενος στη χρήση της πλασμαφαίρεσης για αντιγήρανση και μακροζωία, ο κ. Ιατρού επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα».

«Το παράδοξο ήταν ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση γίνεται στην Ελλάδα τουλάχιστον στα νοσοκομεία και στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια», τόνισε.

«Όταν έχεις μία εξωσωματική κυκλοφορία δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα μηχάνημα και να το κάνεις σε ένα ιατρείο», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Νέες μαρτυρίες για την κατάσταση του Μαζωνάκη πριν πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν είχε εικόνα άρρωστου ανθρώπου» – Ήταν μία χαρά, σιγοτραγουδούσε»

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο του τραγουδιστή στο κινητό της γιατρού και το κρίσιμο διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ

Προφυλακιστέος ο 51χρονος που βίαζε την εγγονή του: «Άκουγα ουρλιαχτά από το δωμάτιο», κατέθεσε αδελφός του κοριτσιού