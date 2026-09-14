Νέες μαρτυρίες για την κατάσταση του Μαζωνάκη πριν πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν είχε εικόνα άρρωστου ανθρώπου» – Ήταν μία χαρά, σιγοτραγουδούσε»

Takeaways by to pontiki AI Μαρτυρίες του οδηγού ταξί και του φαρμακοποιού που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ώρες πριν τον θάνατό του αμφισβητούν την κατάθεση της γιατρού.

Ο οδηγός ταξί και ο φαρμακοποιός ανέφεραν ότι ο τραγουδιστής ήταν ευδιάθετος, ευγενικός και δεν παρουσίαζε εικόνα άρρωστου ανθρώπου κατά τη μετακίνησή του.

Ο οδηγός μετέφερε τον καλλιτέχνη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου περίπου στις 14:00, έχοντας προηγουμένως κάνει στάση για την περιποίηση μικρού τραύματος στο μέτωπο.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο τραγουδιστής δεν εμφάνισε κάποια ανησυχητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ημέρας, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί αδιαθεσίας κατά την άφιξή του στο ιατρείο.

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Αποκαλυπτικές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη πριν πάει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 22 είναι οι μαρτυρίες δύο ανθρώπων που τον είδαν εκείνο το μεσημέρι της Τετάρτης της 9ης Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για τον οδηγό ταξί που τον μετέφερε στο Κολωνάκι, και του οποίου η κατάθεση υπήρξε καθοριστική στο να αποκαλυφθεί η πραγματική ώρα της προσέλευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο και για τον φαρμακοποιό, ο οποίος περιποιήθηκε τραύμα στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, στον δρόμο για το Κολωνάκι. Και οι δύο δήλωσαν ότι ο ερμηνευτής έδειχνε να είναι καλά, διαψεύδοντας την γιατρό Γάκα, που κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής δεν αισθανόταν καλά όταν έφτασε στο ιατρείο της.

Ο οδηγός ταξί κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής είχε επικοινωνήσει από τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου και είχε ζητήσει να τον παραλάβουν στις 12:00, καθώς ήθελε να βρίσκεται στις 13:00 στο Κολωνάκι.



Ο ίδιος έφτασε έξω από το σπίτι του Μαζωνάκη στις 11:55. Ο τραγουδιστής καθυστέρησε να ετοιμαστεί και βγήκε τελικά περίπου στις 13:15 με 13:20.



Ο οδηγός παρατήρησε ότι είχε μία αμυχή στο μέτωπο και κρατούσε χαρτοπετσέτα πάνω στο σημείο. Του πρότεινε να περάσουν από φαρμακείο, κάτι που ο Μαζωνάκης δέχθηκε. Έκαναν στάση σε φαρμακείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, όπου τοποθετήθηκε τσιρότο στην αμυχή, και στη συνέχεια ξεκίνησαν χωρίς άλλη στάση για το Κολωνάκι.

«Δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εικόνα που περιέγραψε ο οδηγός για τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Όπως κατέθεσε, τον γνώριζε περίπου 24 χρόνια και τον είχε εξυπηρετήσει αρκετές φορές, έστω και περιστασιακά.



Την ημέρα εκείνη, όπως είπε, δεν παρατήρησε κάποια διαφορετική ή ανησυχητική συμπεριφορά. Ο Μαζωνάκης, σύμφωνα με τον μάρτυρα, έδειχνε όπως και τις προηγούμενες φορές που τον είχε μεταφέρει.



Ο οδηγός ανέφερε μάλιστα ότι όταν πληροφορήθηκε αργότερα από τις ειδήσεις πως ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε σημαντική θεραπεία, συγκλονίστηκε, καθώς κατά τη δική του εικόνα εκείνη την ημέρα «δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου».

Ο Μαζωνάκης τού ζήτησε να τον μεταφέρει συγκεκριμένα στην Καρνεάδου 11, χωρίς να του εξηγήσει τι ακριβώς επρόκειτο να κάνει εκεί. Σύμφωνα με την κατάθεση, το ταξί έφτασε στην Καρνεάδου μεταξύ 13:50 και 13:59.



Ο τραγουδιστής κατέβηκε από την πίσω δεξιά πόρτα και κινήθηκε προς την πολυκατοικία, ενώ ο οδηγός αποχώρησε για να περιμένει σε κοντινό σημείο. Του είχε πει ότι θα έμενε περίπου δύο ώρες.

Οι δύο άνδρες είχαν ήδη συμφωνήσει ότι το ταξί θα τον περίμενε και, όταν ολοκληρωνόταν το ραντεβού στο Κολωνάκι, θα πήγαιναν στη συνέχεια στην Κηφισιά, όπου ο Μαζωνάκης υπολόγιζε ότι θα παρέμενε περίπου δύο ώρες. Ο οδηγός στάθμευσε και περίμενε.



Όταν είχαν περάσει περίπου δυόμισι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία από τον τραγουδιστή, κάλεσε τον συνεργάτη του προκειμένου να τον αντικαταστήσει στη βάρδια. Η αλλαγή έγινε περίπου στις 17:15 και μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τηλεφωνήσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλο για να τους ενημερώσει ότι είχε τελειώσει.



Περίπου στις 17:30, ενώ ο οδηγός κατευθυνόταν προς το σπίτι του, φίλος του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει.





Φαρμακοποιός: Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά, ευδιάθετος και ευγενικός

Ο φαρμακοποιός που τον περιέθαλψε, μίλησε στην εκπομπή «Live News», αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρά το τραύμα, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαμογελαστός καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο φαρμακείο.

«Ο άνθρωπος ήρθε, έκατσε πέντε λεπτά το πολύ μέσα, γιατί είχαμε και κόσμο. Ήρθε εκεί περίπου 13:20. Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά, ήταν ευδιάθετος και ευγενικός. Έκατσε πέντε λεπτά, μπορεί να ήταν και τέσσερα που λέει ο λόγος, και έφυγε κατευθείαν με το ταξί του. Ο άνθρωπος, αυτό που θα πω και είναι το μόνο που θέλω να πω. Ο άνθρωπος μου φάνηκε μία χαρά και ίσα ίσα σχολιάζαμε το πόσο ευγενικός ήταν. Ναι, ναι, γι’ αυτό σταμάτησε (για το τραύμα). Ο άνθρωπος ήταν μία χαρά και έφυγε μία χαρά. Εντάξει; Και η ώρα που σας είπα, πιστεύω ότι σας είναι σημαντική. Μέχρι και κάτι τραγούδια που έπαιζαν στο φαρμακείο τα σιγοτραγουδούσε χαλαρός και ήρεμος».

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