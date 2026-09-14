Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο του τραγουδιστή στο κινητό της γιατρού και το κρίσιμο διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ

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Νέα δεδομένα για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο «φως» η εξέταση του κινητού τηλεφώνου της γιατρού Ιωάννας Γάκα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Από τη συσκευή ανακτήθηκαν δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα βίντεο, τα οποία δημιουργήθηκαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Τα ψηφιακά ίχνη τοποθετούν τη λήψη τους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου, σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, βρισκόταν εκείνη την ώρα ο τραγουδιστής. Μάλιστα, για τη μία από τις δύο φωτογραφίες εντοπίστηκε και ίχνος αποστολής της από το τηλέφωνο της γιατρού προς άλλον αριθμό.

Και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν σχεδόν την ίδια στιγμή, λίγο μετά τις 19:09. Πρόκειται για το διάστημα κατά το οποίο οι Αρχές αναζητούσαν την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Οι δύο γιατροί τελικά προσήλθαν στις 19:45 στο ΑΤ Κυψέλης, προκειμένου να καταθέσουν για την υπόθεση.

Τα ψηφιακά ίχνη αποκαλύπτουν τις ώρες λήψης και διαγραφής

Η πραγματογνωμοσύνη επιτρέπει την ακριβή καταγραφή της χρονικής ακολουθίας των τριών αρχείων. Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:43:36 και κατεγράφη ως αρχείο στις 14:44:19. Στις 19:09:09 εμφανίζεται να έχει διαγραφεί.

Στα μεταδεδομένα της συγκεκριμένης εικόνας υπάρχουν και στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού. Οι συντεταγμένες αντιστοιχούν, σύμφωνα με την έρευνα της ΔΕΕ, σε σημείο της οδού Καρνεάδου στην Αθήνα, όπου βρίσκεται το ιατρείο. Για το ίδιο αρχείο εντοπίστηκαν, επιπλέον, ψηφιακά ίχνη που δείχνουν ότι είχε διαμοιραστεί.

Η δεύτερη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 14:45:22 και δημιουργήθηκε ως αρχείο στις 14:45:26. Και αυτή διεγράφη, με την ώρα διαγραφής να καταγράφεται στις 19:09:13, μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη. Τα μεταδεδομένα της οδηγούν επίσης στην Καρνεάδου.

Η συγκεκριμένη ώρα λήψης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, συμπίπτει χρονικά με τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε την πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία από τις δύο εικόνες ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, με το μηχάνημα σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω και έχει το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά, με κλειστά μάτια. Στο δεξί χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες καταγράφεται η δημιουργία του βίντεο. Το αρχείο δημιουργήθηκε στις 14:43:55 και επίσης βρέθηκε διαγραμμένο. Η διαγραφή του καταγράφηκε στις 19:09:13, την ίδια ώρα με εκείνη της δεύτερης φωτογραφίας.

Η ακριβής ακολουθία των αρχείων είναι:

14:43:36: Λήψη της πρώτης φωτογραφίας

14:43:55: Δημιουργία του βίντεο

14:45:22: Λήψη της δεύτερης φωτογραφίας

19:09:09: Διαγραφή της πρώτης φωτογραφίας

19:09:13: Διαγραφή της δεύτερης φωτογραφίας και του βίντεο

Για να διαπιστωθεί σε ποιον αριθμό στάλθηκε η μία από τις φωτογραφίες, θα χρειαστεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Τα τρία αρχεία εντοπίστηκαν στον φάκελο DCIM της συσκευής της Ιωάννας Γάκα, δηλαδή στην εργοστασιακή διαδρομή όπου αποθηκεύεται συνήθως το οπτικοακουστικό υλικό των συσκευών Apple. Οι πραγματογνώμονες επισημαίνουν ότι στον ίδιο φάκελο μπορεί να καταλήξουν και αρχεία που έχουν μεταφερθεί μέσω AirDrop ή έχουν συγχρονιστεί από το iCloud Photos. Για τις δύο φωτογραφίες, ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα μεταδεδομένα λήψης και γεωγραφικής θέσης στην Καρνεάδου.

Οι εικόνες συνδέονται χρονικά με την έναρξη της πλασμαφαίρεσης

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε στις 14:37. Οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο καταγράφηκαν λίγα λεπτά αργότερα, σε χρόνο που ο τραγουδιστής είχε ήδη φτάσει στο ιατρείο και είχε ξεκινήσει η θεραπεία.

Στις 15:22 εμφανίζεται το πρώτο alert του μηχανήματος. Από τα στοιχεία που εξετάζονται προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή η διαδικασία φαίνεται να διακόπτεται. Ένα ακόμη alert καταγράφεται στις 15:23 και ακολουθούν δύο επιπλέον προειδοποιήσεις στις 15:45.

Η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:11.

Έτσι, η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο τι μεσολάβησε από την πρώτη ένδειξη συναγερμού στις 15:22 μέχρι την κλήση για επείγουσα βοήθεια, 49 λεπτά αργότερα.

Οι ώρες που εξετάζουν οι Αρχές

Η μέχρι τώρα ακολουθία των γεγονότων αποτυπώνεται ως εξής:

14:37: Έναρξη της πλασμαφαίρεσης

15:22: Πρώτο alert του μηχανήματος και χρονικό σημείο κατά το οποίο φαίνεται να διακόπτεται η θεραπεία

15:23: Νέο alert

16:11: Κλήση στο ΕΚΑΒ

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί πλέον κομβικό τμήμα της έρευνας. Οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς υποδήλωναν οι προειδοποιήσεις του μηχανήματος, σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής, ποιες ενέργειες έγιναν από όσους βρίσκονταν στο ιατρείο και για ποιο λόγο δεν ζητήθηκε νωρίτερα βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας, η κλήση στο ΕΚΑΒ θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί ήδη με την εμφάνιση του πρώτου alert, στις 15:22. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει την ανακριτική διερεύνηση.

Η διαδρομή από τη Βούλα στην Καρνεάδου

Στην προσπάθεια να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη εκείνη την ημέρα, οι Αρχές αξιοποιούν και την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε από το σπίτι του στη Βούλα στην Καρνεάδου.

Ο οδηγός ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε επικοινωνήσει μαζί του από τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου και είχε ζητήσει παραλαβή στις 12:00, καθώς ήθελε να βρίσκεται στις 13:00 στο Κολωνάκι. Ο ίδιος έφτασε στο σπίτι στις 11:55, όμως ο Μαζωνάκης χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να ετοιμαστεί και τελικά βγήκε περίπου στις 13:15 με 13:20.

Κατά την επιβίβασή του, ο οδηγός παρατήρησε αμυχή στο μέτωπο του τραγουδιστή, την οποία εκείνος κάλυπτε με χαρτοπετσέτα. Του πρότεινε να σταματήσουν σε φαρμακείο, πρόταση που έγινε δεκτή. Στη συνέχεια πέρασαν από φαρμακείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, όπου τοποθετήθηκε τσιρότο στην πληγή, και μετά συνέχισαν απευθείας προς το Κολωνάκι.

Ο τραγουδιστής ζήτησε από τον οδηγό να τον αφήσει στην Καρνεάδου 11, χωρίς να του διευκρινίσει τον λόγο της επίσκεψης. Η άφιξη τοποθετείται, σύμφωνα με την κατάθεση, μεταξύ 13:50 και 13:59.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από την πίσω δεξιά πόρτα και κατευθύνθηκε προς την πολυκατοικία, ενώ ο οδηγός απομακρύνθηκε και περίμενε σε κοντινό σημείο. Είχε ενημερωθεί ότι το ραντεβού θα διαρκούσε περίπου δύο ώρες. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε, μετά την ολοκλήρωση του ραντεβού στο Κολωνάκι, να μεταφερθεί ο Μαζωνάκης στην Κηφισιά. Για τον λόγο αυτό ο οδηγός παρέμεινε στην περιοχή περιμένοντάς τον.

Μετά την πάροδο περίπου δυόμισι ωρών χωρίς επικοινωνία, ο οδηγός τηλεφώνησε στον συνεργάτη του και ζήτησε να τον αντικαταστήσει στη βάρδια. Η αλλαγή έγινε περίπου στις 17:15, χωρίς μέχρι τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης να έχει επικοινωνήσει με κανέναν από τους δύο για να τους ενημερώσει ότι είχε ολοκληρώσει το ραντεβού.

Περίπου στις 17:30, ενώ ο οδηγός επέστρεφε προς το σπίτι του, πληροφορήθηκε τηλεφωνικά από φίλο του ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει.

«Δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου»

Ο οδηγός αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διαδρομή. Όπως κατέθεσε, τον γνώριζε περίπου 24 χρόνια και είχε πραγματοποιήσει αρκετές μεταφορές του, αν και όχι σε τακτική βάση.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, κατά τη συγκεκριμένη διαδρομή δεν διαπίστωσε κάτι ασυνήθιστο ή ανησυχητικό στη συμπεριφορά του. Ο τραγουδιστής, όπως ανέφερε, έδειχνε όπως και τις προηγούμενες φορές που τον είχε μεταφέρει.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε αργότερα από τις ειδήσεις πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε σημαντική θεραπεία. Η πληροφορία αυτή, όπως κατέθεσε, τον συγκλόνισε, καθώς από την εικόνα που είχε αποκομίσει εκείνη την ημέρα «δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου».

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