search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 22:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 20:11

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Κυψέλη

14.09.2026 20:11
Untitled design

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Πυθίας.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και βραχιονοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την έρευνα και την επιχείρηση κατάσβεσης.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Κυψέλη: Στον εισαγγελέα το πόρισμα για τις ζημιές στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό – Τι ζητά ο Δούκας

Φορτισμένη η ατμόσφαιρα στη δίκη για τα Τέμπη: Ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη τρία χρόνια μετά την τραγωδία 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sidney-sweeney
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις από αθλήτριες μετά τη σέξι διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

makriniotis-mazonakis
LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

theoni-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

kolonaki mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Χτύπησε alarm για θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση – «Το αγνόησαν δύο φορές»

kolonaki
ΕΛΛΑΔΑ

Η ασθενής από την Κύπρο που είχε κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι και η αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 22:19
sidney-sweeney
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις από αθλήτριες μετά τη σέξι διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

makriniotis-mazonakis
LIFESTYLE

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

theoni-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Για την κυβέρνηση δεν είναι πρόβλημα οι απευθείας αναθέσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά το επίδομα ανεργίας

1 / 3