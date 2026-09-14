Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Κυψέλη

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Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Πυθίας.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και βραχιονοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την έρευνα και την επιχείρηση κατάσβεσης.

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