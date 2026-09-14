Χάος με μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας – Κόπηκε καλώδιο τρόλεϊ

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Με μεγάλο μποτιλιάρισμα είναι αντιμέτωποι οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, μετά από πρόβλημα στο δίκτυο των τρόλεϊ.
Η αποκοπή καλωδίου του δικτύου των τρόλεϊ έχει επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.
Η κίνηση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο ρεύμα προς την πλατεία Συντάγματος, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από το ύψος της οδού Φιλελλήνων.
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