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07.09.2026 23:05

Αθήνα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Κλεισθένους λόγω διαρροής αερίου από ΙΧ

07.09.2026 23:05
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Σε διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Δευτέρας (7/9), εξαιτίας διαρροής αερίου από ΙΧ αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Κλεισθένους, από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού.

Αιτία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι διαρροή αερίου που σημειώθηκε από ΙΧΕ αυτοκίνητο.

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