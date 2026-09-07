Μύκονος: Γνωστός κομμωτής κατηγορείται ότι άρπαξε αξεσουάρ από ιταλικό οίκο μόδας – Τον βρήκαν από τις κάμερες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μπελάδες για γνωστό κομμωτή με τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο οποίος φέρεται να έκλεψε από το κατάστημα ιταλικού οίκου μόδας στη Μύκονο, ακριβά αξεσουάρ.

Ο κομμωτής καταγγέλθηκε από την Ιταλίδα ιδιοκτήτρια του καταστήματος, που βρίσκεται μέσα στο Nammos Village στην περιοχή Ψαρρού, για αρπαγή ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου αξίας 390 ευρώ και ενός αξεσουάρ – φυλαχτού, με τη μορφή της γάτας αξίας 590 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία της Ιταλίδας έγινε στην Αστυνομία της Μυκόνου στις 2/9/26.

Ο κομμωτής, σύμφωνα με την καταγγελία, μετέβη στις 18 Ιουλίου στο κατάστημα του ιταλικού οίκου μόδας, και όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό, πήρε τα εμπορεύματα από την προθήκη, τα δοκίμασε και αφού τα δοκίμασε, αντί να τα τοποθετήσει στη θέση τους ή να τα αγοράσει, τα άρπαξε βάζοντας στην τσέπη και έφυγε.

Η κλοπή αποκαλύφθηκε στις 10/8/2026 μετά από καταγραφή που έγινε στο κατάστημα και διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τα δύο εμπορεύματα.

Τότε οι υπεύθυνοι ανέτρεξαν στο βιντεοληπτικό υλικό και διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος πελάτης που πήρε τα αξεσουάρ είναι ο γνωστός κομμωτής.

Το υλικό παραδόθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι μετά από εξέταση ταυτοποίησαν τον γνωστό κομμωτή, ο οποίος θα κληθεί να παράσχει εξηγήσεις για τις πράξεις του.

Διαβάστε επίσης: