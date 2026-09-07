Τραγωδία σε Πιερία και Χαλκιδική: Ακόμα δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα

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Δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (7/9) σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής, με λίγες ώρες διαφορά, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Παπαπούλι», στους Νέους Πόρους Πιερίας, όπου ένας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Νεκρή 88χρονη στη Νικήτη Χαλκιδικής

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, μία 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αη Γιώργης», στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, ενώ και σε αυτή την περίπτωση παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Το 88% των θυμάτων φέτος ήταν άνω των 60 ετών

Τα δύο περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τους ηλικιωμένους στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του Safe Water Sports, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου του 2026 είχαν χάσει τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον στην Ελλάδα 168 άνθρωποι. Από αυτούς, οι 147 ήταν άνω των 60 ετών, ποσοστό που προσεγγίζει το 88%.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα: σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, την τελευταία πενταετία τα άτομα άνω των 60 ετών αντιπροσωπεύουν το 81% των θυμάτων θανατηφόρων ατυχημάτων στο υδάτινο περιβάλλον.

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