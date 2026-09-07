Βρέθηκε στο Άλσος Γαλατσίου το διαβατήριο της εξαφανισμένης Γιου Τινγκ

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Στο Γαλάτσι βρέθηκε το διαβατήριο της 50χρονης Γιου Τινγκ, που εξαφανίστηκε τον περασμένο Μάιο.

Περαστικός εντόπισε στο Άλσος Γαλατσίου έναν κομμένο διαβατήριο και το παρέδωσε στην αστυνομία.Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ανήκει στην εξαφανισμένη Κινέζα μεταφράστρια.

Οι δράστες είχαν κόψει το διαβατήριο σε λωρίδες προκειμένου να εξαφανίσουν στοιχεία. Ό,τι απέμεινε εστάλη στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ όπου θα εξεταστεί για DNA.

«Το μυαλό μου πάει σε εγκληματική ενέργεια. Δεν γνωρίζω από ποιον. Φαίνεται ότι κάτι συνέβη στις 20 Μαίου το μεσημέρι», δήλωσε στο OPEN ο σύζυγος της Βασίλης Καραβασίλης.

Οι δράστες φαίνεται ότι σκόρπισαν τα προσωπικά της αντικείμενα ώστε να μπερδέψουν τις αρχές, καθώς το κινητό της είχε εντοπιστεί στο κέντρο της Αθήνας.

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