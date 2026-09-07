«Δεν θυμάμαι πότε πέθανε»: Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης από τον Μαραθώνα που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της 

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Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης από τον Μαραθώνα που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας κατηγορίας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές.

Απορρίφθηκε το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που υπέβαλε η δικηγόρος της 68χρονης και του 36χρονου γιου της.

Η 68χρονη παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά».

Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας:

Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη.

Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;

Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.

Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;

Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.

Ο 36χρονος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει κάτι για τη γιαγιά του. «Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη».

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