Τανάγρα: Καρέ καρέ τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του Phantom – «Οι πιλότοι παρέμειναν στο αεροσκάφος σώζοντας πολλές ζωές»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καρέ καρέ αποτυπώνονται σε βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πτώση του Phantom στην Τανάγρα, που βρήκαν τον θάνατο οι δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, στο δυστύχημα που σημειώθηκε κατά της διάρκεια της Athens Flying Week.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μετά την απογείωση του μαχητικού αεροσκάφους, κατά τη δεξιά στροφή που αποτελούσε μέρος του σεναρίου της επίδειξης. Η πτήση από την απογείωση μέχρι τη συντριβή διήρκεσε λιγότερο από δύο λεπτά, όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε το Live News στο Mega.

Το αεροπλάνο πετάει ευθεία. Φέρεται να ανεβάζει λίγο το ρύγχος και μετά κάνει αυτή την απότομη βουτιά τα τελευταία τέσσερα δευτερόλεπτα. Το αεροπλάνο θα έπρεπε να γυρίσει,να κάνει τη δεξιά στροφή και να ξαναπεράσει πάνω από το διάδρομο προσγείωσης στην Τανάγρα, όπου υπήρχαν οι θεατές, πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος. Άρα αυτή η στροφή που επιχειρεί να κάνει σε πολύ χαμηλό ύψος είναι η μοιραία στροφή, που δεν έκανε ποτέ.

Σχολιάζοντας το βίντεο ο στρατιωτικός συντάκτης του Mega, Μαρίνος Γκασιάμης, εξήγησε τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται για την πτώση του Phantom, ενώ ανέφερε την πράξη των δύο πιλότων που επέλεξαν να παραμείνουν στο αεροσκάφος, και έσωσαν δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης.

Το πόρισμα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν μήνα για να βγει. Σύμφωνα με τον Μαρίνο Γκασιάμη, αρκετά είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται προκειμένου να αποφανθεί το τί πήγε στραβά κατά την διάρκεια της πτήσης. Ο ίδιος ωστόσο σημείωσε ότι, «οι πιλότοι παρέμειναν στο αεροσκάφος σώζοντας πολύ περισσότερες ζωές. Βλέποντας τα πλάνα, το αεροσκάφος πάει να πάρει τη στροφή για να έρθει, πάνω από το διάδρομο. Για να πάρει τη στροφή, ένα μαχητικό Phantom, και επειδή ακούμε τις τελευταίες ώρες ότι ήταν παλιό».

Εξηγώντας για την παλαιότητα του αεροσκάφους, σημείωσε: «Παλιό έχει να κάνει με την τεχνολογία που κουβαλάει. Δεν είναι σύγχρονο με τα δεδομένα του σύγχρονου πολέμου, γι’ αυτό το λέμε παλιό, για κανέναν άλλο λόγο. Είναι ένα σκληροτράχηλο μαχητικό, το οποίο μπορεί να συγχωρήσει πάρα πολλά λάθη. Πάει να πάρει λοιπόν τη στροφή και εδώ βλέπουμε σαν να έχει απώλεια στήριξης και κατηφορίζει. Τι μπορεί να πήγε στραβά; Εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Η πιο δεδομένη στην παρούσα στιγμή είναι κάποιο καθοδικό ρεύμα να το ώθησε, επειδή ακριβώς πάει να πάρει τη στροφή οριακά, είναι αρκετά τα G».

Και συμπλήρωσε: «Στην προκειμένη περίπτωση το αεροσκάφος, το οποίο ήδη τραβάει αρκετά G, είναι στα όριά του και το χτυπάει είτε από πάνω είτε από πλάγια κάποιο, κάποιο τέτοιο καθοδικό ρεύμα ή πλάγιο. Το ωθεί εκτός πτήσης και το στέλνει να συντριβεί. Το άλλο το σενάριο επίσης, που είναι αρκετά ισχυρό, είναι ακριβώς τη στιγμή που πάει να πάρει ύψος για να εκτελέσει τη στροφή, κάποιο σμήνος πουλιών. Αν έχει έστω και ένα πουλί να έχει μπει μέσα στον κινητήρα και να έχει καταστρέψει το ένα από τους κινητήρες, αυτομάτως χάνεται η ισχύς που χρειάζεται το αεροσκάφος για να εκτελέσει αυτή τη στροφή.

Ακόμα και μαχητικό, σύγχρονο να ήταν, με μηχανισμό αποφυγής σύγκρουσης, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να βγει σε τέτοιο χαμηλό ύψος και με τέτοια, τέτοια πιθανότητα, δηλαδή να έχει ρουφήξει πτηνό. Και μετά μία άλλη αιτία που εξετάζεται είναι πάντοτε το βέρτιγκο. Αλλά προσωπική άποψη πάλι θα εκφέρω, είναι πολύ απομακρυσμένο αυτό το σενάριο, λάθος χειρισμού, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι τα Phantom από τη στιγμή που εκσυγχρονίστηκαν στην Πολεμική Αεροπορία έχουν αναλάβει, πέρα από τις αποστολές αναχαίτισης, είναι από τα λίγα Phantom, τα μοναδικά νομίζω, που μπορούν να εκτελέσουν βολές AMRAAM, πύραυλοι που είναι για βολές πέραν του ορίζοντα».

Ιατρίδης: «Το αεροσκάφος ήταν σε κλίση με μεγάλη ταχύτητα»

Μιλώντας επίσης στο Live News, ο Αντιπτέραρχος ε.α και αμυντικός αναλυτής, Κωνσταντίνος Ιατρίδης εξήγησε ότι το Phantom ξεκίνησε να χάνει ύψος έχοντας αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα, πράγμα που στάθηκε μοιραίο στην πτώση του. «Δεν έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία, τις επικοινωνίες που είχαν ή αν είχαν οι πιλότοι με τον πύργο ελέγχου ή με τον συντονιστή. Επίσης, αυτό που έχουμε εμείς είναι μόνο ένα βίντεο. Λένε ότι κυκλοφόρησαν και άλλα βίντεο τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες ή να πούμε κάποια ενδεχόμενα και σύμφωνα με την εμπειρία την οποία έχουμε.

Βλέπω ένα αεροσκάφος να είναι σεδεξιά κλίση, σε κάθοδο, με μεγάλη ταχύτητα, πιθανώς να έχει και πάρα πολλά G και βεβαίως να προσκρούει στο έδαφος. Γιατί από το βίντεο δε φαίνεται αν έχει γίνει κάποια ενέργεια ή όχι. Το αν ανέβασε την κεφαλή ή όχι, δε φαίνεται στο βίντεο. Αυτά βέβαια όλα θα τα εξετάσει η επιτροπή. Αυτό που μπορούμε να βγάλουμε ως συμπέρασμα είναι ότι επειδή αυτές οι πτήσεις είναι πάρα πολύ επιθετικές σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως είναι τα αεροπορικά show, η ανθρώπινη αντίληψη κατά τη δική μου εκτίμηση και όχι μόνον, αλλά και σύμφωνα με την φυσιολογία της πτήσης την οποία διδασκόμεθα, παίζει σημαντικό ρόλο.

Αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ακόμη και οι πάρα πολύ έμπειροι πιλότοι στηρίζονται στην ανθρώπινη αντίληψη, στην αντίληψη και πώς αντιλαμβάνονται την κίνηση του αεροσκάφους σε σχέση με το χώρο. Όταν όμως οι πτήσεις αυτές γίνονται σε χαμηλό ύψος, με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, μεγάλες κλίσεις, εναλλαγές κατευθύνσεων, με πολλά G και με μεγάλη γωνία προσβολής, ενδέχεται κατά τη δική μου εκτίμηση και σύμφωνα με αυτά που λένε η φυσιολογία πτήσης και η αεροπορική ιατρική, να υπάρξει μιααπώλεια χωρικής επίγνωσης ή ένας χωρικός αποπροσανατολισμός. Για μερικά δευτερόλεπτα, σε μια κρίσιμη φάση, δεν μπορεί ο πιλότος να αντιληφθεί σωστά το πώς κινείται το αεροπλάνο σε σχέση με το έδαφος. Δηλαδή οι αισθήσεις του δίνουν μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα», ανέφερε.

«Και σύμφωνα με τη φυσιολογία της πτήσης, καμιά φορά η σχέση μεταξύ αυτών που αισθάνεται ο πιλότος και αυτό που συμβαίνει πραγματικά στο αεροσκάφος είναι παραπλανητική. Δηλαδή ο χειριστής δεν έχει επίγνωση του χρόνου γιατί είναι χαμηλό το ύψος, μεγάλη η ταχύτητα, η διεύθυνση, για να μπορέσει να αντιληφθεί ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που αντιλαμβάνεται. Και καταλήγουμε στο δυστύχημα. Δε φαίνεται να υπήρξε κάποια βλάβη. Εν τοιαύτη περιπτώσει όμως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», είπε κλείνοντας ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν θυμάμαι πότε πέθανε»: Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης από τον Μαραθώνα που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της

«Χάθηκαν όλα σε ένα βράδυ»: Κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας

Απίστευτες εικόνες: Βίσωνας μπήκε στις αυλές σπιτιών στην Κρήνη











