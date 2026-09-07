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07.09.2026 19:15

Με ίδια δυναμική ΣΚΑΪ και Alpha εναλλάχτηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης το γουίκεντ (5, 6/9)

07.09.2026 19:15
Tileorasi

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Αν κάτι αξίζει παρατήρησης με προφανή εξήγηση στις επιδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αυτό ήταν το μερίδιο που απέσπασε το ΕΡΤNews το Σάββατο με την ζωντανή κάλυψη των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ και της καθιερωμένη ομιλίας του πρωθυπουργού στο συνδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης».

Το 6,8% μερίδιο είναι η υψηλότερη τηλεθέαση που έχει καταφέρει το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ, από τότε που άρχισαν (11/11/2025) να δημοσιοποιούνται δεδομένα από τη Nielsen.

Ο ΣΚΑΪ κέρδισε την ημέρα με τον Alpha να ακολουθεί στις επιλογές των τηλεθεατών με απόσταση σχεδόν μιας ποσοστιαίας μονάδας. Το Mega για δεύτερο  Σαββατοκύριακο στη σειρά είδε τις επιδόσεις του να διμορφώνονται σε μονοψήφια ποσοστά αποτελώντας ωστόσο τρίτη επιλογή των τηλεθεατών και τις δύο ημέρες.

Την Κυριακή έγινε «τούμπα» στις δύο πρώτες επιλογές των τηλεθεατών σε σχέση με αυτές του Σαββάτου, κέρδισε έδαφος από τη μία ημέρα στην άλλη το Star και η δυναμική του ΕΡΤNews διαμορφώθηκε λίγο κάτω από το 5%.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 20:51
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Οργισμένη διάψευση από τη Δώρα Χρυσικού: Διακινούνται fake news για την κατάσταση της υγείας μου που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση

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