Με ίδια δυναμική ΣΚΑΪ και Alpha εναλλάχτηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης το γουίκεντ (5, 6/9)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αν κάτι αξίζει παρατήρησης με προφανή εξήγηση στις επιδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αυτό ήταν το μερίδιο που απέσπασε το ΕΡΤNews το Σάββατο με την ζωντανή κάλυψη των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ και της καθιερωμένη ομιλίας του πρωθυπουργού στο συνδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης».

Το 6,8% μερίδιο είναι η υψηλότερη τηλεθέαση που έχει καταφέρει το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ, από τότε που άρχισαν (11/11/2025) να δημοσιοποιούνται δεδομένα από τη Nielsen.

Ο ΣΚΑΪ κέρδισε την ημέρα με τον Alpha να ακολουθεί στις επιλογές των τηλεθεατών με απόσταση σχεδόν μιας ποσοστιαίας μονάδας. Το Mega για δεύτερο Σαββατοκύριακο στη σειρά είδε τις επιδόσεις του να διμορφώνονται σε μονοψήφια ποσοστά αποτελώντας ωστόσο τρίτη επιλογή των τηλεθεατών και τις δύο ημέρες.

Την Κυριακή έγινε «τούμπα» στις δύο πρώτες επιλογές των τηλεθεατών σε σχέση με αυτές του Σαββάτου, κέρδισε έδαφος από τη μία ημέρα στην άλλη το Star και η δυναμική του ΕΡΤNews διαμορφώθηκε λίγο κάτω από το 5%.

Διαβάστε επίσης

ΕΡΤNews: Ετοιμάζεται και για εκπομπή ο Στάθης – Η Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου

MEGA: Προειδοποιεί για το… τρικούβερτο δράμα «Κανακαρά» που έρχεται

Χατζηνικολάου και Ζαχαρέα στον πόλεμο των δελτίων, Μαλέσκου με Ζαρίφη στο Open, το comeback της Αλεβίζου και της Λάσπα και το restart της Ζιώγα στην ΕΡΤ