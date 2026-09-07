Μήνυμα Ερντογάν στην Ελλάδα: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, στέλνοντας μήνυμα στην Ελλάδα.

Turkish President Erdogan:



I want to state this clearly and unequivocally once and for all: no one should mistake our dignified and composed stance for weakness or allow it to give rise to false hopes.



We will not sit in the stands and watch hostile moves aimed at encircling… pic.twitter.com/TXZWaDocbC — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία «δεν είναι ενάντια σε καμία πίστη ή κοινωνία», προσθέτοντας ότι αντιτίθεται «σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος κι αν τον διαπράττει».

«Δεν τρέφουμε κατηγορηματικά καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας», συνέχισε.

Turkish President Erdogan:



Categorically, we harbor hostility toward no one. On the contrary, we want to continue on our path as an independent, stable and prosperous state in the difficult geography in which we find ourselves.



We will never allow this path to be blocked. Those… pic.twitter.com/4tCBpSsrXq September 7, 2026

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της», στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι «όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Ερντογάν είχε μιλήσει για αποστρατικοποιημένα νησιά του Αιγαίου και καλούσε την Ελλάδα να σταματήσει να τα εξοπλίζει.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ εκτός ελέγχου: Δημοσίευσε χάρτη με Καναδά, Μεξικό και Γροιλανδία στα χρώματα των ΗΠΑ

Αποκάλυψη NYT: Το προκλητικό πλιάτσικο της Ουκρανίας με τις συμβάσεις όπλων – Πώς ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών

Από τη Γερμανία στην Ιταλία και τη Γαλλία: Απλώνεται η σκιά του Πούτιν πάνω από την Ευρώπη











