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07.09.2026 19:33

Μήνυμα Ερντογάν στην Ελλάδα: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας»

07.09.2026 19:33
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Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, στέλνοντας μήνυμα στην Ελλάδα.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία «δεν είναι ενάντια σε καμία πίστη ή κοινωνία», προσθέτοντας ότι αντιτίθεται «σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος κι αν τον διαπράττει».

«Δεν τρέφουμε κατηγορηματικά καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας», συνέχισε.

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της», στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι «όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Ερντογάν είχε μιλήσει για αποστρατικοποιημένα νησιά του Αιγαίου και καλούσε την Ελλάδα να σταματήσει να τα εξοπλίζει.

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