Λαμία: Απίστευτος 67χρονος παγίδευσε «σπείρα λογιστών»: Αντί για λίρες τους έδωσε πέτρες και… καλαμπόκια

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Σε φιάσκο για τους εμπνευστές της κατέληξε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης στη Λαμία, χάρη στην ψυχραιμία και την ευστροφία ενός 67χρονου κατοίκου χωριού της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9/26) να εξαπατήσουν τον 67χρονο, χρησιμοποιώντας το γνωστό σενάριο με το «δορυφόρο» της εφορίας.

Το δικαστήριο έστειλε απευθείας στη φυλακή τον έναν εκ των τριών συλληφθέντων λόγω του βαρύτατου ποινικού του μητρώου, ενώ στην ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν οι απίθανες δικαιολογίες που επιστράτευσαν οι κατηγορούμενοι για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο χωριό.

Πώς ο 67χρονος έπαιξε το παιχνίδι των ληστών: Η διπλή παγίδα στο νεκροταφείο

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9), όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό του 67χρονου και προσποιήθηκε τον λογιστή του. Με το εξωφρενικό πρόσχημα ότι δήθεν ένας «δορυφόρος της εφορίας» σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία, του ζήτησε να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τιμαλφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει πάνω από το σπίτι του.

Ο 67χρονος αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, «έπαιξε το παιχνίδι» των δραστών. Τους είπε ότι έβαλε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες (αξίας άνω των 74.000 ευρώ), ενώ στην πραγματικότητα την είχε γεμίσει με πέτρες και καλαμπόκια.

Μάλιστα, τους έστησε διπλή παγίδα: αρχικά, καθ’ υπόδειξη του τηλεφωνητή, άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού κάτω από ένα κυπαρίσσι. Όταν όμως δέχθηκε εκ νέου κλήση για αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε λέγοντας πως τη μετέφερε μπροστά στη βρύση του κοιμητηρίου – χωρίς ο ίδιος να πάει ποτέ εκεί – καθοδηγώντας ουσιαστικά τους δράστες απευθείας στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ζώσει την περιοχή.

Οι αστυνομικοί πρώτα έπιασαν τους δύο άνδρες που είναι Ρομά, ηλικίας 34 και 43 ετών και στη συνέχεια την 28χρονη που είχε σταλεί να βρει τη σακούλα που υποτίθεται είχε μεταφερθεί στη βρύση!

Οι πλαστές μαγνητικές πινακίδες και το… Google Maps

Στο χώρο όπου είχαν υποδείξει οι απατεώνες, βρέθηκε να κινείται ένα μαύρο Jeep με Αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες Ρομά. Μόλις κινήθηκαν για το κυπαρίσσι και τη σακούλα με τα καλαμπόκια, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν άμεσα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας πάνω από τις γνήσιες κρατικές πινακίδες του αυτοκίνητού τους. Στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία του, καθώς και για ξενοδοχεία της Λαμίας.

Λίγα λεπτά αργότερα, δίπλα στη βρύση του νεκροταφείου εντοπίστηκε και συνελήφθη πεζή η 28χρονη γυναίκα, στο κινητό της οποίας υπήρχε ενεργή πλοήγηση από την πλατεία του χωριού προς το κοιμητήριο.

«Ψάχναμε γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα»

Ενώπιον των αρχών και του δικαστηρίου, οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν καμία σχέση με απάτη και ότι βρέθηκαν τυχαία στο χωριό. Υποστήριξαν πως ταξίδεψαν από την Αθήνα με προορισμό το Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκραπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι… έψαχναν να βρουν να φάνε γουρουνοπούλα, με αποτέλεσμα να χαθούν στους δρόμους του χωριού όπου έγινε η απόπειρα απάτης.

Από την πλευρά της η 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή καθ’ υπόδειξη φιλικού της προσώπου για να παραλάβει κάποιους φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο. Υποστήριξε μάλιστα ότι δεχόταν εκβιασμό, καθώς ο συγκεκριμένος άνδρας απειλούσε να δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές της στιγμές αν δεν εκτελούσε τις εντολές του.

Ένοχοι και οι τρεις δράστες – Στη φυλακή ο 34χρονος

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους.

Στον 34χρονο δράστη, που υποτίθεται έψαχνε να φάει γουρουνοπούλα, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία. Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή του να μην μετατραπεί και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, οδηγώντας τον απευθείας στη φυλακή. Ο 34χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, κουβαλώντας βαρύ ποινικό μητρώο με καταδίκες πολλών δεκαετιών για ένοπλες ληστείες, εγκληματική οργάνωση και υποθέσεις όπλων.

Στον έτερο επιβάτη του πολυτελούς Jeep, επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στην έφεση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη, ενώ η ποινή του μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

Τέλος στο υποτιθέμενο θύμα του… revenge porn, την 28χρονη, της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καθώς κρίθηκε ένοχη για απόπειρα απάτης. Με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, η ποινή της μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως και η έφεσή της να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελούς αυτοκινήτου, καθώς και των κινητών τηλεφώνων των δραστών που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των ανωτέρω πράξεων.

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