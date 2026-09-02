Τραβάει το σχοινί ο Ερντογάν: «Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς»

Takeaways by to pontiki AI Ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε εκ νέου ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό τους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τουρκία επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας, όμως δεν θα επιτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων της στην περιοχή.

Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προειδοποιώντας την ελληνική πλευρά να μην ερμηνεύει τη στάση της ως αδυναμία.

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Ελλάδα να διδαχθεί από την ιστορία, δηλώνοντας ότι η χώρα του συνεχίζει να εργάζεται για την περιφερειακή ασφάλεια.

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Σε μια νέα πρόκληση προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος θέτοντας εκ νέου ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, σε μια στιγμή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν βρίσκονται και στα… καλύτερά τους.

Ερωτηθείς για τη στάση της Ελλάδας, με την επισήμανση ότι από τη μία πλευρά η Αθήνα στέλνει μηνύματα διαλόγου προς την Τουρκία, ενώ από την άλλη αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητές της στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και με αναφορά σε πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, δήλωσε ότι τα σχέδια της Ελλάδας στην περιοχή δεν πρόκειται να αλλάξουν, o Ερντογάν απάντησε: «Τι να κάνουμε; Τι μας αναλογεί; Να κάνουμε αυτό που πρέπει».

«Εμείς λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν από το έδαφός μας, ας πούμε από το Κας, απευθύναμε μια φωνή προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν; Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε εποικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της». Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθηκών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει τη νηφάλια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» συνέχισε ο Ερντογάν.

Κατέληξε, δε, λέγοντας – με κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως απειλητικό ύφος – ότι «η Ιστορία αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους πρέπει να διδαχθούν από τα διδάγματά της. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

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