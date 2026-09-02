Βασίλης Λέκκας: Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό – Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση (Video)

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Θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου πήρε ο Βασίλης Λέκκας, καταδικάζοντας ευθέως τα πικρόχολα σχόλια που δέχτηκε ο καλλιτέχνης στα social media, με διαδικτυακά «δικαστήρια» να χρησιμοποιούν κάποια δευτερόλεπτα βίντεο από την πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο, αγνοώντας μια λαμπρή καριέρα και μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή δεκαετιών

Ο Βασίλης Λέκκας άσκησε κριτική σε όσους επέλεξαν την απαξίωση για ένα όνομα όπως του Γιάννη Πάριου, επισημαίνοντας ότι η αγάπη και ο σεβασμός είναι τα μόνα που αξίζει ένας τόσο μεγάλος ερμηνευτής.

Μοιράστηκε, μάλιστα, μια προσωπική ανάμνηση από τα πρώτα βήματα της καριέρας του, αναφέροντας πως στην πρώτη του ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι είχε επιλέξει να ερμηνεύσει ένα κομμάτι που είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος.

«Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση. Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. ΥΓ: Στην πρώτη μου ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι πήγα με ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος. “Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε”, Μουσική || Σταύρος Κουγιουμτζής, Στίχοι || Γιάννης Λογοθέτης» έγραψε.

«Διάβασα με στεναχώρια το θέμα του Γιάννη Πάριου»

Στον ίδιο τόνο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, υπερασπίστηκε επίσης τον Γιάννη Πάριο, δημοσίως, εκφράζοντας -σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στην εκπομπή «Studio στις 3»- τη δυσαρέσκειά του για τα εν λόγω σχόλια απέναντι στον καλλιτέχνη.

«Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία – Εσάς;»

Απ΄τους πρώτους που ξέσπασαν απέναντι στους «κριτές του διαδικτύου», ήταν ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, Κυριάκος Τσολάκης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στην καλλιτεχνική διαδρομή και την τεράστια προσφορά του ερμηνευτή στο ελληνικό τραγούδι.

«Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών; Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι αφορμή για τα κακόβουλα σχόλια κατά του Γιάννη Πάριου στάθηκε η συναυλία «Όλη η ζωή μου» που έδωσε ο καλλιτέχνης, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

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